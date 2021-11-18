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Владелец кафе, помешавший полиции, получил штраф в 9500 евро
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Полиция проверяет, выполняет ли компания свои обязательства по проверке цифрового сертификата Covid. ФОТО: Kuvatõmmised videost

По словам владельца, таллиннское кафе Mém, обвиняемое в нарушении обязательств по проверке Covid-паспортов, было оштрафована на 5000 евро. Однако причиной большого штрафа стало, скорее, препирание с сотрудниками полиции.

Вчера в Facebook начало распространяться видео, на котором видно, как полиция применила физическую силу для удержания владельца, препятствующего проверке кафетерия. Ситуация привела к возбуждению административного дела против компании.

Владелец не хотел, чтобы полиция заходила и проверяла Covid-сертификаты у сидящих в кафе клиентов. По его словам, это нарушало покой посетителей.

Ранее, в среду утром полиция уже проверяла кафе Mém, на которое поступила жалоба, потому что оно якобы не проверяет сертификаты вакцинации клиентов. По словам представителя Пыхьяской префектуры Кейт Сеппо, в то время в кафе не было посетителей, но присутствовал владелец Элвис Брауэр, который попросил полицию выйти поговорить на улицу.

Примерно в 15:00 сотрудники полиции вернулись в кафе, чтобы провести дополнительную проверку, но когда они прибыли, Брауэр встал перед дверью и не позволил полиции войти. Поскольку мужчина отказался сотрудничать и препятствовал работе сотрудников полиции, им пришлось применить силу.

Сегодня владелец OÜ MEM Kohvikud Элвис Брауэр объявил в социальных сетях, что представители закона вновь вернулись в его кафе и наложили штраф в размере 5000 евро за нарушение.

«Сегодня опять пришли вдесятером и терроризировали сотрудников и клиентов. Дали штраф 5000 евро. Все заведение опустело от испуга», – написал Брауэр в комментарии к видео, размещенном на Facebook.

Позже выяснилось, что штраф на самом деле еще больше. По данным Пыхьяской префектуры – 9 500 евро.

На видео видно, как Брауэр отказывался пускать сотрудников правоохранительных органов в свое кафе, утверждая, что они не имеют на это право. Вскоре прибыли дополнительные силы, и сотрудникам полиции все же удалось войти в кафе.

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