ВИДЕО ⟩ Слабонервным не смотреть! В Эстонии найдено самое мерзкое природное явление

Это крайне редкое и ценное явление для ученых, изучающих грызунов, сообщает «Актуальная камера».

Во вторник поздним вечером в Музей природы Тартуского университета поступила уникальная находка. Это «крысиный король» – редчайший случай, при котором хвосты группы крыс необъяснимо запутались в узел. К счастью, житель Пыльвамаа оказался осведомлен о ценности такой находки, и передал ее исследователю грызунов.

«Примерно за 400 лет с момента первой достоверной регистрации »крысиного короля« подобных достоверных случаев известно около 60. В этом столетии, насколько я знаю, этот случай второй. Первый король текущего столетия тоже был найден в Эстонии», – рассказал об уникальном явлении куратор Музея природы Тартуского университета Андрей Милютин.

В 2005 году «крысиного короля» обнаружил эстонский фермер из Вырумаа. Тогда живое «гнездо» было предоставлено ученым впервые. А недавно стало известно и о «крысином короле», обнаруженном на арбузном поле в Ставрополе.

На самом деле, ни мыши, ни крысы самостоятельно узлы завязывать не умеют, а существующее сегодня научное объяснение звучит куда банальнее народных легенд: это суровая плата за обладание гибким и длинным хвостом.

«Крысы, например, вместе спят в гнезде. Если хвост у какого-нибудь грызуна или нескольких крыс измазан липким веществом, допустим, кровью, то хвосты могут связаться в узел. Или хвосты могут быть влажными, а кончики просто замерзнуть. Когда эти крысы просыпаются и начинаются двигаться в разных направлениях, то хвосты завязываются в узел, и грызуны в любом случае уже не могут освободиться».