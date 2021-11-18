ГРУППУ ПРЕСЛЕДУЕТ ЗЛОЙ РОК ⟩ Алкоголизм, операции и таинственные смерти: что стало с солистами группы «Иванушки International»

В 1995-м Игорь Матвиенко создал грандиозный проект — Иванушки International. Продюсер познакомился с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым, когда те снимались в клипах других звезд 90-х, пишет «Стархит».
Изначально никакого трио не планировалось: в группу хотели взять девушек, но подходящие не нашлись. Андрей прошел прослушивание у Матвиенко, так как его туда отправила Наталья Ветлицкая. Вместе с ним в группу попал Игорь Сорин. Он был музыкально подкованным парнем — учился в РАМ имени Гнесиных и до этого ездил по миру в составе труппы мюзиклов.
Первый концерт состоялся 10 ноября 1995 года. Ребята выступили на Трехгорном валу в Москве. Название у группы появилось внезапно. Поэт Герман Витке, увидев ребят в студии, спросил: «Что это за Иванушки такие?». И за ними прозвище так и осталось.
Первое время группа выступала по кафе и казино. Их клип на песню «Вселенная» оказался провальным. Матвиенко подумывал закрывать проект, но тут ребята создали хит «Тучи». И после этого понеслось: три выступления в день, достойные гонорары, толпы фанаток, которые вели себя не лучшим образом.
В 1996-м вышел первый альбом группы «Конечно, он», а потом почти каждый год они начали выпускать пластинки. Как вспоминал Андрей, никаких разногласий с Матвиенко у них не было.
«Думаю, ни с одним продюсером, кроме Матвиенко, я бы не смог работать, в принципе. И, наверное, вообще не был бы певцом и музыкантом. Во-первых, Матвей с нами не гастролирует — музыку пишет. А во-вторых, он действительно уже родной человек — старший друг, учитель. Круче чувака я на самом деле не встречал — в плане отношения к жизни, к вере, к коллегам, к подчиненным, к семье. Матвей правда великий», — рассказывал солист «Иванушек».
Первый раскол
Игорь Сорин значительно отличался от коллег по группе. Музыкант сам писал тексты песен: хиты «Подсолнух» и «Где-то» были созданы им. Но к 1998 году вокалисту стало тесно в рамках коллектива. «Года через два после того, как на нас свалился успех, Игорешка осознал, что устал быть «Иванушкой», устал от этого бешеного внимания, и ему хочется выступать сольно. Мы с Рыжим уговаривали его как могли: «Игорь, не торопись, у нас есть концерты, популярность — все хорошо. А он отвечал: «Я устал петь одно и то же каждый день». Я возражал: «Ну так все так делают. Ты тоже будешь петь, хоть и свое, но одно и то же». Он ничего не хотел слушать», — вспоминал Кирилл Андреев.
Еще до ухода из группы артист увлекся некими духовными практиками: во время сеансов участников погружали в состояние гипноза. Как говорила жена Кирилла Лола, которая тоже угодила в секту, это было похоже на наркоманию, но без медикаментов. «Просто надо дышать определенным образом. И выглядишь ты тоже как наркоман — вид безумный, зрачки расширены. А потом несколько дней лежишь пластом и буквально умираешь — все тело ломит, мышцы болят. Но едва придя в себя, записываешься на новый сеанс и начинаешь отсчитывать часы, оставшиеся до того момента, когда снова будешь там, в другой реальности», — вспоминала Лола.
Игорь покинул группу в марте и поехал в круиз, чтобы отдохнуть. По возвращении певец решил работать над сольным проектом с Михаилом Мерзликиным и его музыкантами из группы «Формация DSM». Они записывали альбом, сидя в квартире на улице Вересаева в Москве. 1 сентября 1998-го Игорь выпал из окна шестого этажа...
Версии гибели Сорина
Сорина отвезли в 71-ю больницу. У него диагностировали перелом первого и пятого шейных позвонков, ушиб почек, полный паралич нижней части тела, частичный паралич рук. Что именно произошло в то утро - неизвестно. Игорь утверждал, что спрыгнул сам, но не мог объяснить, что его сподвигло на этот поступок.
«Версия о самоубийстве у меня в принципе не проходит. Понимаешь, когда человек хочет покончить жизнь самоубийством, он прыгает из окна. А тело Сорина лежало прямо возле дома, то есть, скорее всего, он просто перевернулся. Были ли это наркотики — не скажу, знаю только, что судмедэкспертиза показала, что на момент трагедии он был чистый», — вспоминал потом Андрей.
Игорю сделали операцию, удалили пятый шейный позвонок, вместо которого поставили штифт импланта. Но четвертого сентября его жизнь оборвалась: сердце не выдержало. Ему было 28 лет. Его гибель стала настоящим ударом для бывших коллег по группе и для поклонниц.
Время от времени появлялись новые версии произошедшего. Игорь Матвиенко утверждал, что у Игоря была зависимость от наркотиков. По мнению близких певца, его выкинули из окна неизвестные люди.
Родители Сорина прожили год после его гибели и развелись. «Я общаюсь с Игорем на подсознательном уровне. Как-то раз подошел к надгробию, и в голове неожиданно родилось стихотворение, хотел записать текст, а не на чем... Увидел выброшенную пачку из-под сигарет, поднял, разорвал и на тыльной стороне набросал строчки. Я часто так делаю — фиксирую мысли на том, что оказывается под рукой, на любом клочке бумаги, салфетках, а потом переношу в электронный формат», — рассказывал Владимир Райберг.
Отец музыканта попытался начать все с чистого листа и женился на молодой девушке, фанатке «Иванушек». Новая супруга подарила поэту двоих сыновей, однако счастье оказалось скоротечным. Несколько лет назад Владимиру диагностировали рак легких, он мужественно сражался с заболеванием, но проиграл. В июле 2020-го Райберг скончался, его тело кремировали, а прах похоронили на Кузьминском кладбище — рядом со старшим сыном.
Поиски замены
Матвиенко и ребятам пришлось быстро искать замену Игорю, так что Яковлеву пришлось несладко. «Очень трудно было Олежку вводить. Представляешь, он выходит на сцену, а весь стадион орет: «И-горь! И-горь!» Даже не знаю, как Олег выдержал. Плакал, бросал коллектив. В прямом смысле рыдал: все, не могу больше, ухожу. Ну, понятно — взрослый чувак, никакого отношения вообще к музыке не имел. А надо было перепеть все песни, научиться танцевать, держаться на сцене. Потом, я не могу сказать, что Олег публичным человеком был. Но справился же!» — говорил Андрей.
Олег Яковлев работал в театре Армена Джигарханяна, а также трудился дворником, чтобы ему дали жилье. Он пришел в группу, когда Игорь отыгрывал последний концерт, а в 1999 году Олег уже записывал с ребятами альбом «Об этом я буду кричать всю ночь». В песне «Тополиный пух» полностью раскрылся вокал нового солиста, и его перестали сравнивать с Сориным.
Олег постепенно влился в коллектив, и у него появились поклонницы. Яковлев был солистом группы около 14 лет. Но в 2013-м он понял, что ему тесно и хочется творить другую музыку. Артист по-хорошему расстался с Игорем Матвиенко и ребятами. «Он — чудесный человек, просто невероятный. У нас очень хорошие, сдержанные, очень деликатные, я бы сказал, где-то втайне очень родные отношения. Потому что он мне позволяет исполнять репертуар «Иванушек», это вообще большая редкость. Обычно, когда люди расстаются со своими продюсерами, с композиторами, там же частенько бывают полные запреты. Бывает, что до поножовщины доходит, война бывает. А тут все очень достойно, хорошо», - говорил Яковлев о Матвиенко.
Поговаривали, что уйти из коллектива Олег решил из-за Александры Куцевол. Он познакомился с девушкой, когда та работала на МУЗ-ТВ. Хотя позднее Яковлев утверждал, что их встреча произошла раньше, когда она еще училась в Санкт-Петербурге на журналиста.
Куцевол стала директором и менеджером Олега, когда тот начал сольную карьеру. «Саша очень дотошный, детальный человек. Перфекционистка. Делает очень многое. Она мне близкий человек, первая, с кем я советуюсь. Саша играет огромную роль в моей жизни», — отзывался о девушке Яковлев.
Пляски на костях
Влюбленные жили вместе, путешествовали, работали, но насчет свадьбы не думали. Олег говорил, что ему не важен штамп в паспорте. «У нас не было никогда таких планов, мы абсолютно современные люди, без шаблонов, я такой человек по жизни и Олег, мы совпали на этой волне. Я не считаю, что человек должен жениться или рожать детей, никто никому ничего не должен», — отмечала Саша.
В 2017 году Олег заболел пневмонией, но лечиться не торопился. Яковлев выступал, несмотря на то, что едва мог петь. В конце июня певца доставили в больницу. Он долго был в реанимации, но врачи не смогли его спасти. Певец умер утром 29 июня 2017 года. Медики установили, что причиной кончины стал отек легких. Почти через год после его кончины появились слухи: именно Александра отключила его от аппарата жизнеобеспечения.
Также поговаривали, что Яковлев страдал от цирроза печени. Матвиенко и вовсе не скрывал, что артиста могла погубить алкогольная зависимость. «К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь. Основной причиной его раннего ухода является цирроз печени, этот орган уже просто не функционировал. Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали», — говорил продюсер.
Теперь между племянницей Яковлева — Ольгой и Куцевол идут споры из-за квартиры Олега на Дербеневской набережной в Москве. Избранница артиста подделала документ о том, что за границей они сочетались браком. По ее мнению, именно благодаря этому она может оставаться в апартаментах, хотя не прописана там. Лишь весной женщина наконец съехала, правда, прихватив с собой все ценные вещи умершего.
Несчастливые браки, алкоголизм и потеря близких
Андрей, которого многие называли просто Рыжий, был популярным парнем в Сочи и до «Иванушек». Он работал моделью, крутил пластинки на дискотеках и завоевывал самых красивых девушек. Григорьев-Апполонов утверждает, что никогда не страдал звездной болезнью.
«Слава не ударила меня по голове, — вообще никак, ни на секундочку. В группе даже Железным Феликсом прозвали — настолько строг был в этом плане. И ребятам не давал расслабиться. А потом, когда один солист, — он божество, все вокруг ему поклоняются: свита, няньки, администраторы. Никто не может дернуть, дать подзатыльник, сказать — эй, чувак! У нас же в этом плане все нормально: если Киря начинал «звездить»: «Не хочу фотографироваться», — я мог прикрикнуть: «Встал и пошел быстро!» Или я капризничал: «Ой, устал», — Сорин мне говорил: «Устал, не устал — надо!» — говорил артист.
Когда группа была на пике популярности, Андрей начал встречаться с Марией Лопатовой. Она ездила с ребятами по гастролям, а молодой человек пытался и ей помочь с карьерой. Правда, их отношения продлились три года. Разрыв произошел спустя некоторое время после того, как Мария потеряла ребенка. «Я еле осталась жива. Одна труба разорвалась. Мы оба переживали эту историю. Оба боялись, что не сможем стать родителями больше. Что, собственно, и произошло — у нас не случилось общих детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друг от друга», — вспоминала потом Маша.
В 2001 она успешно вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко и впоследствии родила ему троих сыновей.
Андрей женился лишь в 2008 году — на мастере спорта по теннису Марине. До официального брака пара прожила вместе пять лет. Многие завидовали артисту, ведь он был рядом с эффектной белокурой красоткой. Супруга родила звезде двух сыновей Ивана и Артемия. Однако в 2018 году отношения ухудшились, а в следующем апреле Марина ушла к баскетболисту Андрею Зубкову. «Я за себя могу сказать, что люблю ее сейчас так же, как в первый день нашего знакомства. И, конечно, я переживал», — говорил Андрей о расставании с женой.
Правда, в тяжелые времена рядом с Григорьевым-Апполоновым всегда были женщины. Артист не отрицает, что много выпил алкоголя за карьеру в «Иванушках». А в 2017 году Андрей потерял двух близких людей: Олега Яковлева и родную сестру Юлию. Она умерла в родном Сочи, предположительно, из-за серьезного приступа астмы. «Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью», — оправдывался певец.
Теперь Андрей старается следить за здоровьем и редко выпивает. Незадолго до 50-летия он устроил себе полный детокс. «Карантин я провел в Сочи на полном ЗОЖе. Ежедневный пилатес, диетолог, остеопат, массажи, шикарные сероводородные ванны на бальнеологическом курорте «Мацеста». По 10 километров прогулки по Терренкуру — есть тут у нас такая тропа здоровья. Тянется шесть километров вдоль моря. Красиво. А вообще на самом деле просто не было повода выпить, как говорится. Потому что самоизоляция! И, конечно, я, как нормальный адекватный человек, делаю перерывы с алкоголем. Печень одна, и надо ее беречь», — говорит артист.
Травма головы и трезвенность
Кирилл Андреев всегда производил положительное впечатление на поклонниц. Он был довольно спортивным парнем с приятной модельной внешностью. Однако на пике популярности Кирилл начал пить. Уже тогда он был женат на избраннице Лоле, с которой познакомился в 1998 году. В 2000-м у пары родился сын Кирилл. «Я не скрываю, что мы снимали стресс алкоголем. Выпивали практически каждый день, много и часто», — говорил певец.
Жена много раз хотела уйти от музыканта, так как он, приняв на грудь, был не в адекватном состоянии. Однако именно благодаря ее поддержке Кирилл постепенно отказался от спиртного.
Вероятно, повлияла на Андреева и другая ситуация. На вечеринке Кирилл подрался с влиятельным бизнесменом и получил травму головы. Медикам пришлось делать музыканту сложную операцию. Тогда он едва не умер. «Еще до трепанации Кириллу приснился сон, будто он выступает на сцене, а в зале стоит покойный Сорин. Во сне он подошел к Кириллу и попросил прикурить ему сигарету. И когда огонь вспыхнул, их отбросило в разные стороны. Кирилл почувствовал, будто Игорь говорит ему, что еще не время умирать», — вспоминала жена Андреева.
Андреев всегда считался однолюбом, а все слухи о его изменах не подтверждались. Однако Лоле пришлось натерпеться. «Много лет назад была фанатка из Питера, которая объяснялась мне в любви, звонила, угрожала Лоле. Но это был единственный случай за 20 лет. Конечно, внимания от поклонниц всегда хватало, но это не было чем-то неприятным. Недавно мы с Андреем Григорьевым-Апполоновым пересматривали старое видео и вспомнили смешной случай. На заре нашей карьеры Андрей снимал квартиру в пятиэтажной хрущевке на четвертом этаже. Как-то раз сидим у него и вдруг стук в… балконную дверь! Смотрим — стоит девочка. Мы в шоке: как она забралась? Поклонница объяснила: «Извините, пожалуйста, Андрей, я вас очень люблю. И вас, Кирилл, тоже. У меня папа — альпинист. Вот я и забралась к вам на балкон. Можно я выйду через дверь?» Сфотографировались с ней на память. И попросили больше по балконам не лазить», — делился воспоминаниями артист.
Клеймо новичка
Кирилл Туриченко начинал карьеру в театре и в мюзиклах, а в группу «Иванушки» пришел в 2013 году. Многие до сих пор не могут запомнить, как зовут парня. Андрей нашел его в караоке-клубе Одессы. «Я знаю, что Кирилл — очень воспитанный и деликатный молодой человек. У него хороший голос, он родом из Одессы. Мне нравится, что он меня уважает. Очень чуткий и приятный мальчишка. Я желаю ему, чтобы у него все получилось, чтобы он тоже вошел в историю», — говорил о нем Яковлев.
Кирилл мог бы быть и одним из группы Smash!!, но из-за болезни отца в начале 2000-х туда не попал. Потом Туриченко признавался, что тяжело расставался с папой. «До «Иванушек» я пел сольно, у меня есть свои концерты, программы, клипы. Андрей и Кирилл тоже работают «на стороне». У нас есть договоренность, что все солисты «имеют право на лево». Только чтобы это группе не мешало», — отмечал Кирилл.
Узнать Туриченко с новой стороны позволило шоу «Маска» на НТВ: под костюмом Носорога скрывался сильный вокалист, которому прочили блестящую сольную карьеру. Но хотя концертная деятельность «Иванушек» несколько пострадала из-за участия Кирилла в телепроекте, покидать группу певец не спешит. «У меня сейчас сложный график. Мы готовим концерт с Юсифом Эйвазовым. Плюс идут съемки нескольких шоу, работаю над сольным концертом. А еще у нас должны состояться два больших юбилейных вечера с «Иванушками», перенесенные с прошлого года», — рассказывал Кирилл в сентябре.
Одно время ходили слухи о романе артиста с Юлией Барановской, правда, телеведущая пояснила, что с Кириллом ее связывает только дружба. Ну а теперь поклонники «Иванушек» вовсю обсуждают грядущую свадьбу артиста с Дарьей Тарасовой: в прошлом месяце музыкант сделал избраннице предложение.