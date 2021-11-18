ГРУППУ ПРЕСЛЕДУЕТ ЗЛОЙ РОК ⟩ Алкоголизм, операции и таинственные смерти: что стало с солистами группы «Иванушки International»

Олег Яковлев работал в театре Армена Джигарханяна, а также трудился дворником, чтобы ему дали жилье. Он пришел в группу, когда Игорь отыгрывал последний концерт, а в 1999 году Олег уже записывал с ребятами альбом «Об этом я буду кричать всю ночь». В песне «Тополиный пух» полностью раскрылся вокал нового солиста, и его перестали сравнивать с Сориным.

Олег постепенно влился в коллектив, и у него появились поклонницы. Яковлев был солистом группы около 14 лет. Но в 2013-м он понял, что ему тесно и хочется творить другую музыку. Артист по-хорошему расстался с Игорем Матвиенко и ребятами. «Он — чудесный человек, просто невероятный. У нас очень хорошие, сдержанные, очень деликатные, я бы сказал, где-то втайне очень родные отношения. Потому что он мне позволяет исполнять репертуар «Иванушек», это вообще большая редкость. Обычно, когда люди расстаются со своими продюсерами, с композиторами, там же частенько бывают полные запреты. Бывает, что до поножовщины доходит, война бывает. А тут все очень достойно, хорошо», - говорил Яковлев о Матвиенко.

Поговаривали, что уйти из коллектива Олег решил из-за Александры Куцевол. Он познакомился с девушкой, когда та работала на МУЗ-ТВ. Хотя позднее Яковлев утверждал, что их встреча произошла раньше, когда она еще училась в Санкт-Петербурге на журналиста.

Куцевол стала директором и менеджером Олега, когда тот начал сольную карьеру. «Саша очень дотошный, детальный человек. Перфекционистка. Делает очень многое. Она мне близкий человек, первая, с кем я советуюсь. Саша играет огромную роль в моей жизни», — отзывался о девушке Яковлев.

Пляски на костях

Куцевол уверяла, что вышла за Олега замуж за границей, но справку признали недействительной ФОТО: Соцсети

Влюбленные жили вместе, путешествовали, работали, но насчет свадьбы не думали. Олег говорил, что ему не важен штамп в паспорте. «У нас не было никогда таких планов, мы абсолютно современные люди, без шаблонов, я такой человек по жизни и Олег, мы совпали на этой волне. Я не считаю, что человек должен жениться или рожать детей, никто никому ничего не должен», — отмечала Саша.

В 2017 году Олег заболел пневмонией, но лечиться не торопился. Яковлев выступал, несмотря на то, что едва мог петь. В конце июня певца доставили в больницу. Он долго был в реанимации, но врачи не смогли его спасти. Певец умер утром 29 июня 2017 года. Медики установили, что причиной кончины стал отек легких. Почти через год после его кончины появились слухи: именно Александра отключила его от аппарата жизнеобеспечения.