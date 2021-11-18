Леди Гага взволновала поклонников откровенным нарядом

Папарацци запечатлели поп-звезду в черном платье из бархата длины макси с глубоким декольте. Верх наряда оформлен полупрозрачными лентами, которые завязаны вокруг шеи Леди Гаги. Образ знаменитости дополнили серьги и браслет с драгоценными камнями. Волосы певицы были собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.