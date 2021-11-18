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Леди Гага взволновала поклонников откровенным нарядом

Кадр из фильма «Дом Гуччи» с Леди Гагой в главной роли. ФОТО: Filmikaader

На своей странице в Instagram Леди Гага опубликовала фотографии с премьеры «Дома Gucci», которая состоялась в Нью-Йорке.

Папарацци запечатлели поп-звезду в черном платье из бархата длины макси с глубоким декольте. Верх наряда оформлен полупрозрачными лентами, которые завязаны вокруг шеи Леди Гаги. Образ знаменитости дополнили серьги и браслет с драгоценными камнями. Волосы певицы были собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.

Аль Пачино и Леди Гага ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS


Поклонники оценили внешний вид Леди Гаги в комментариях под публикацией.

«Гага, ты великолепна!», - написал один из фолловеров. Другой назвал исполнительницу «безумно красивой женщиной».

«Браво! Великолепная красотка! Ты вдохновляешь собой многих юных девушек», - отметил еще один пользователь Сети.

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