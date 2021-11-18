Пт, 19.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

НЕУЖЕЛИ? ⟩ Диетолог рассказала об опасности красной икры

Красная икра. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Регулярное употребление красной икры может привести к избытку витамина D. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова, пишет «Вечерняя Москва».

Врач напомнила, что необходимо соблюдать баланс в рационе. И если на новогоднем столе будет большое количество красной икры, то нужно сократить другие продукты с высоким содержание соли.

«Мало кто поедает красную икру банками даже в Новый год. От одного бутерброда большого вреда не будет. Но все же при наличии на праздничном столе икры стоит ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов», – отмечает Белоусова.

Также медик рассказала, что красную икру не стоит есть аллергикам, людям с гипертонией, заболеванием почек, сахарным диабетом второго типа, ожирением.

НАВЕРХ
Back