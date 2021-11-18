НЕУЖЕЛИ? ⟩ Диетолог рассказала об опасности красной икры
Регулярное употребление красной икры может привести к избытку витамина D. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова, пишет «Вечерняя Москва».
Регулярное употребление красной икры может привести к избытку витамина D. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова, пишет «Вечерняя Москва».
Врач напомнила, что необходимо соблюдать баланс в рационе. И если на новогоднем столе будет большое количество красной икры, то нужно сократить другие продукты с высоким содержание соли.
«Мало кто поедает красную икру банками даже в Новый год. От одного бутерброда большого вреда не будет. Но все же при наличии на праздничном столе икры стоит ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов», – отмечает Белоусова.
Также медик рассказала, что красную икру не стоит есть аллергикам, людям с гипертонией, заболеванием почек, сахарным диабетом второго типа, ожирением.