НЕУЖЕЛИ? ⟩ Диетолог рассказала об опасности красной икры

«Мало кто поедает красную икру банками даже в Новый год. От одного бутерброда большого вреда не будет. Но все же при наличии на праздничном столе икры стоит ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов», – отмечает Белоусова.