ДОГАДАЛИСЬ? ⟩ Сегодня день рождения отмечает мужчина, которого любят все без исключения

Подарки сейчас получает персонаж, который сам всю жизнь их дарит. Сегодня день рождения отмечает Дед Мороз. Сколько ему лет — никто не знает, но судя по бодрому голосу и военной выправке — не так уж им много. Ради такого праздника в Великом Устюге даже елку нарядили и заказали себе первый настоящий снегопад. Корреспондент МИЦ «Известия» Игорь Капориков побывал там, где мечтают оказаться все дети.

Юные гости не могут поверить своему счастью — перед ними настоящий Дед Мороз. Сказка — путь и на время, но стала реальностью. Волнение дает о себе знать, и даже зазубренные стишки вылетают из головы, причем не только у детей.

Праздничное настроение в стенах этого дома, а точнее терема, зажигается как новогодняя елка, рядом с дедушкой даже родители чувствуют себя не такими взрослыми. И так уже несколько десятков, а может сотен или даже тысяч лет. Когда точно появился Дед Мороз даже он сам, похоже, не знает.

Хорошо хоть с датой определился — 18 ноября. Теперь это его официальный день рождения. Время, когда не он, а ему дарят подарки.

«Волнуюсь немножко, все ж свита моя сказочная все держит в секрете. Но я точно знаю, будет торт, приедет внучка, поздравит. Ну и конечно много подарков, которые ребятишки сделают своими руками», — говорит Дед Мороз.

Это открытки, рисунки, поделки. Кто-то отправляет дедушке малиновое варенье, чай из трав, шерстяные варежки, чтобы старичку было не так холодно в зимнюю стужу.

Так как дедушка уже не молод и находится в зоне риска — о его здоровье заботятся особенно — среди подарков можно найти, маски перчатки, антисептик. Чтобы опасный вирус не стал угрозой для волшебника. Правда на его вотчине, говорит Мороз, ему ничего не страшно, а за пределы он пока не выезжает. Этакая самоизоляция. Дела решает по телефону, общается, как и многие сейчас, через интернет.

Но даже на такие шалости не всегда есть время, день Мороза Ивановича расписан буквально по минутам. Одних только гостей встречает каждый час и это еще не рекорд, раньше каждые 15 минут стучались в его двери, повлияли ковидные ограничения.

Даже в свой день рождения, великий волшебник не отдыхает. На его почту приходят тысячи сообщений и писем. Правда в этот день в них не только желания, но и пожелания. Малыши и взрослые, желают дедушке — счастья, успехов и самое главное здоровья.

Крепкого, сибирского. Дедушка с удовольствием читает такие письма, но не забывает и про новогодние — в них про здоровье тоже много пишут. Забыв про iPhone, планшеты и даже игрушки, дети просят, чтобы добрый волшебник победил злой ковид.

«Год тяжелый, поэтому здоровья близким пишут очень-очень часто», — говорит Дед Мороз.

Пока Дед Мороз изучает тысячи писем, его верная свита готовит праздник. В этом году он будет особенным.

«Приедут любимые мульт персонажи. Любимые нами взрослыми, любимые детьми. Конечно же, будут сказочные помощники, сказочные герои. Все будет связано со сказкой и мультиками», — рассказывает заместитель руководителя творческого отдела службы Деда Мороза Артем Островной.

Сказка, которая станет реальностью для детей со всей России. Правда и тут ковид — словно отрицательный герой, не даст особо разгуляться. Праздник будет хоть и яркий, но менее массовый.

Мы спросили у Деда Мороза, а чтобы он хотел получить на день рождения, какая его самая заветная мечта. «Мое желание, чтобы закончились все войны. Чтобы наступил мир на планете Земля. Чтобы все люди, от мала до велика, были счастливы. Мое такое желание», — ответил волшебник.