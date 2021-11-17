Смотрите, кто пришел на премьеру остросюжетного финского фильма, который снимался в Эстонии

С 19 ноября фильм также будет доступен в кинотеатрах Финляндии. Расширенная версия фильма выйдет на рынок в следующем году, в том числе в виде телесериала, который будет также создан в сотрудничестве с эстонцами.

Это фильм по мотивам бестселлера «6/12» финского писателя Илкки Ремеса, рассказывающий о деятельности Европейской группы специальных операций «Омерта». История начинает разворачиваться, когда группа нападения из Сербии делает покушение на президента Финляндии 6 декабря, в день независимости Финляндии. Ряд высоких гостей взят в заложники. Сотрудник службы безопасности Макс Таннер (Яспер Пяакконен) ведет переговоры о захвате заложников, и вскоре станет ясно, что главной целью террористической атаки является план по дестабилизации европейской безопасности. Таннер должен принимать смелые и болезненные решения, чтобы выяснить, кто стоит за атакой. На карту поставлены не только человеческие жизни, но и будущее Европы в целом.

Режиссеры фильма: Аку Лоухимиес, оператор Мика Орасмаа, художница Кайса Мякинен, в главных ролях Джаспер Пяакконен, Нанна Блондель, Сверрир Гуднасон, Юхан Ульфсак, Миртел Похла, Мярт Пиус, Прийт Пиус и другие.