Горькая правда: австралийский стриптизер Джастин рассказал, почему у них с возлюбленной нет детей
Женатый на эстонке Трийну Лийс Джастин Макнэйрн с горечью признался, почему у счастливой любящей пары до сих пор нет общих детей.
Женатый на эстонке Трийну Лийс Джастин Макнэйрн с горечью признался, почему у счастливой любящей пары до сих пор нет общих детей.
История любви пары началась почти два года назад, когда Джастин жил в Австралии, а Трийну Лийс - в Эстонии. Через социальные сети мы узнали об их растущей любви и планах совместной жизни, в том числе о доме, собаке и детях. После переезда Джастина в Эстонию пара в кратчайшие сроки поженилась.
Все это время подписчики пытались выяснить, когда у пары появится ребенок, но Джастин сделал шокирующее заявление: «Я бесплоден, мы не можем иметь детей».
Поэтому Джастин и поехал в Австралию, чтобы пройти лечение.