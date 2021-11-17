Горькая правда: австралийский стриптизер Джастин рассказал, почему у них с возлюбленной нет детей

История любви пары началась почти два года назад, когда Джастин жил в Австралии, а Трийну Лийс - в Эстонии. Через социальные сети мы узнали об их растущей любви и планах совместной жизни, в том числе о доме, собаке и детях. После переезда Джастина в Эстонию пара в кратчайшие сроки поженилась.