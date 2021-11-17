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Видео: полиции пришлось силой оттащить от двери хозяина кафе, в котором не соблюдаются коронавирусные ограничения

Полициейские и Элвис Бауэр ФОТО: Kuvatõmmised Facebooki videost

Элвис Брауэр, телезвезда и политик, который ранее упорно боролся с ограничениями, в среду вступил в конфликт с полицией из-за того, что сотрудники правоохранительных органов не пустили его в собственное кафе. Полиции пришлось применить силу. Мужчина снял все на видео и распространил на социальным сетям.

В среду утром полиция проверила кафе Mém на улице Вана-Каламая в Таллинне, на которое поступила жалоба, потому что оно якобы не проверяет сертификаты вакцинации клиентов. По словам Представителя Пыхъяской префектуры Кейт Сеппо, в то время в кафе не было посетителей, но присутствовал владелец Элвис Брауэр, который попросил полицию выйти поговорить на улицу.

Примерно в 15:00 сотрудники полиции вернулись в кафе, чтобы провести дополнительную проверку, но когда они прибыли, Брауэр встал перед дверью и не позволил полиции войти. Поскольку мужчина отказался сотрудничать и препятствовал работе сотрудников полиции, им пришлось применить силу.

По словам Кейт Сеппо, сотрудники кафетерия отказались отвечать на вопросы полиции, а при опросе посетителей им подтвердили, что у них не спрашивали удостоверение личности или сертификат о вакцинации. Полиция возбудила против кафе административное дело.

Полиция контролирует соблюдение требований карантина и изоляции, требования носить маску в закрытых помещениях в общественных местах, а также соблюдение компаниями обязательства по проверке Covid-сертификатов клиентов и установлению личности.

По словам Сеппо, большинство предприятий проверяют справки образцовым образом, но есть несколько, которые делают это спустя рукава или не делают вообще. «В ходе проверок мы сосредоточили свое внимание на фирмах, которые нарушают ограничения, потому что их поведение фактически сводит на нет деятельность всех образцовых компаний, которые серьезно относятся к ситуации и работают над предотвращением распространения вируса», - сказала Сеппо.

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