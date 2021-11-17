ВИДЕО ⟩ Эстонской полиции пришлось силой оттащить от двери хозяина кафе, в котором не соблюдаются коронавирусные ограничения

В среду утром полиция проверила кафе Mém на улице Вана-Каламая в Таллинне, на которое поступила жалоба, потому что оно якобы не проверяет сертификаты вакцинации клиентов. По словам Представителя Пыхъяской префектуры Кейт Сеппо, в то время в кафе не было посетителей, но присутствовал владелец Элвис Брауэр, который попросил полицию выйти поговорить на улицу.

Примерно в 15:00 сотрудники полиции вернулись в кафе, чтобы провести дополнительную проверку, но когда они прибыли, Брауэр встал перед дверью и не позволил полиции войти. Поскольку мужчина отказался сотрудничать и препятствовал работе сотрудников полиции, им пришлось применить силу.

По словам Кейт Сеппо, сотрудники кафетерия отказались отвечать на вопросы полиции, а при опросе посетителей им подтвердили, что у них не спрашивали удостоверение личности или сертификат о вакцинации. Полиция возбудила против кафе административное дело.

Полиция контролирует соблюдение требований карантина и изоляции, требования носить маску в закрытых помещениях в общественных местах, а также соблюдение компаниями обязательства по проверке Covid-сертификатов клиентов и установлению личности.