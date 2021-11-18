Гороскоп на 18 ноября: держитесь подальше от воды!

В решении повседневных насущных задач вам придется полагаться в основном на догадки и интуицию. Природная критичность, здравомыслие могут дать сбой, привести вас совсем не к тем выводам, которых вы ожидали, и уж тем более не к тем, которые соответствуют действительности. Изменения, в которых вы нуждаетесь, пока невозможны. Не стремитесь к новым контактам и сердечным привязанностям. Разрабатывайте уже взятое удачное направление, надежное и предсказуемое, обращайтесь к проверенным людям. Старая дружба вдохновит и согреет вас куда лучше новых бесперспективных знакомств.
Дружеские связи сегодня нуждаются в снисхождении, мягкости и терпении. Вместо того, чтобы развеселить вас или вдохновить на подвиги, друзья начнут жаловаться вам на жизнь, попросят помочь им недостающей информацией или связями. Не исключено, что кто-то из них попросит у вас денежной помощи, либо намекнет о возврате задолженности. Отношения в коллективе могут оказаться довольно запутанными. Не торопитесь уплачивать взносы и делать пожертвования, пока не разузнаете всей правды о том, что вам предлагают. Размеры прибылей от затеянного дела, как и сама их вероятность, будут вам неясны.
Активное продвижение в избранном направлении будет затруднено интригами, неопределенностью обстановки, неясностью будущего. Вместо радости победы вы можете испытать смутное ощущение поражения, обманутости судьбой и близкими людьми. Не сгущайте краски сверх меры, но остерегайтесь иллюзий. Создавшееся положение вполне можно переждать, перетерпеть. Припомните события, которые уже случались с вами раньше, расстраивая или откладывая осуществление ваших планов и надежд. Не делая четких выводов, взгляните на ситуацию повнимательнее. Аналогия с прошлым может успокоить и обнадежить вас.
Вас могут немного разочаровать тайные или далекие связи. Критический насущный вопрос, касающийся ваших дел за рубежом или пребывания там, может еще больше запутаться, вместо предполагаемого прояснения. Вы можете испытать сомнения и колебания относительно поездки за границу, получения высшего образования. Официальное появление на публике, договор, выступление, лекция могут быть отложены по неопределенной причине. Судебное дело рискует затянуться из-за прежних оплошностей, недосмотров, разночтений. Бескорыстная помощь другим не будет легкой, или вы не сумеете ее оказать.
День сулит вам не самые приятные переживания. Беспокойство за безопасность будущего может значительно усилиться, подтверждаясь другими известиями (например, словами друга). Разговор с единомышленником способен нагнать на вас страх, вместо того, чтобы вселить обычную бодрость и оптимизм. Несмотря на удачу во многих других сферах жизни, вы поймете, что не властны над некоторыми процессами, а также над мнением своего партнера. И все же львиная доля сегодняшних новостей окажется не подтверждена, или их суть окажется заключена совсем не в том, чего вы так боитесь.
Вы можете запутаться в сути своих взаимоотношений с партнером, бывшим или настоящим. Не спешите разочаровываться в заключенном соглашении или в институте брака. Непонимание с другим человеком - временное явление, указывающее на то, что ваша связь должна вскоре поменяться, принять иные очертания. Ваш партнер (как и вы) может подсознательно проводить аналогии с прежними союзами, в которых состоял, и на этом основании делать смешные и ложные выводы. Не торопитесь с активными изменениями в любви и супружестве, оставьте все как есть, а тем временем обдумайте ситуацию с разных сторон.
Оказание помощи людям поднимет вам настроение. Если вы увидите свой долг в том, чтобы радовать других, то все недоразумения и странности этого дня покажутся забавными, развеселят, вместо того, чтобы утомить и дезориентировать. Риск плохого самочувствия все же существует. Воздержитесь от новой пищи, новых лекарств, особенно импортного производства и неизвестного, недостаточного изученного происхождения. Будьте внимательнее, если ваша работа связана с точностью, аккуратностью, ответственностью. Если вы учитесь, то можете провалить практический тест, опоздать на занятия.