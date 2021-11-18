Гороскоп на 18 ноября: держитесь подальше от воды!

День, в особенности его первая половина, окажется благоприятен для активной деятельности, занятия спортом. Это не самое удачное время для поездок и прогулок, особенно вблизи водоемов. Не рекомендуется в этот день отправляться в путешествие по воде. Понимание между людьми может снизиться по причине того, что сейчас каждый находится во власти собственных фантазий и не склонен к внимательному отношению к другим людям. Да и склонность к обманам и хитростям повышается, передает Dvorec.ru.

Овен

В любовных связях и сексуальных контактах не все пойдет так, как вам хочется. Вдохновение, внушаемое ими, окажется сомнительным, заставит вас поразмышлять, задуматься о будущем и о тех альтернативах, которые вас в нем ожидают. Большинство иллюзий, связанных с этой сферой жизни, вы сумеете преодолеть. В то же время вам не удастся сделать смелый и решительный шаг, чтобы прояснить ситуацию полностью. Приберегите свою энергию для получения образования, для путешествий и расширения кругозора. Но не стоит игнорировать и долги, которые вы имеете перед теми, кого любите.

Телец

Привычные домашние занятия могут не доставить вам желаемого удовольствия, а в некоторых нуждах и потребностях своей семьи вы даже начнете сомневаться. Обстановка в доме будет не совсем определенной из-за проблем со здоровьем или из-за неясности целей, которые вы преследуете. Партнер по браку не сможет или сознательно откажется помогать вам в повседневных заботах. Не нацеливайтесь на большие начинания или на выяснение отношений, просто выполняйте свои обязанности, насколько сможете. Не беритесь за скучные задачи. Найдите себе дело, позволяющее ощутить гордость, вдохновение, радость.

Близнецы

Проявите аккуратность и внимательность в поездках, походах по магазинам, в беседах с окружающими вас людьми. Возможны забавные совпадения, странные недоразумения в дороге, которые так и останутся непроясненными. Случайное знакомство может очень заинтересовать вас, а встреченный человек - смутно кого-то напомнить. Однако ощущение узнаваемости и родственности, вдохновившее вас, скорее всего, окажется ложным. Вы можете потерять или забыть где-то деньги, документы, а ваша мысль будет витать в неведомых пространствах. Наиболее благоприятным будет общение в творческой среде.

Рак

Удовольствие от общения с любимыми будет сопровождаться денежными потерями или жертвами. Звезды не советуют вам планировать на этот день серьезные покупки. В повседневных походах по магазинам вам также может внезапно отказать здравый смысл и чувство осторожности. Вы способны запутаться в собственных потребностях, неправильно оценить свои финансовые возможности, или неверно понять тех, кому вы должны, с кем ведете совместные дела. Удачным может оказаться приобретение принадлежностей, связанных с творческой деятельностью, музыкальных дисков, интересных книг, редкостей.

Лев