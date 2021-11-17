Благотворительная кампания в поддержку Таллиннской детской больницы хочет попасть в книгу рекордов Гиннеса

Если вы в рамках проекта купите холст, то уже сделаете доброе дело, а если вернете обратно тот же холст с написанной картиной, можете установить новый мировой рекорд Гиннеса.

MTÜ National Costumes инициировало грандиозный благотворительный проект «Эстония рисует», цель которого - улучшить возможности врачей Таллиннской детской больницы по оказанию помощи недоношенным детям.

Для участия в проекте необязательно быть художником. Если вы умеете держать карандаш, однозначно можете сделать доброе дело. Сделать пожертвование достаточно просто: вы можете сделать перевод или заказать полотно через сайт проекта «Эстония рисует». В зависимости от размера он стоит 10,25евро или 40 евро.

На заказанном полотне можно нарисовать то, что душе угодно, как в одиночку, так и с детьми, или даже с коллегами. Потом картины объединятся в одно великое произведение искусства, которое может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

За идеей, организацией и реализацией проекта стоит Андрей Ермаков, который увлекается рисованием и живописью. «В какой-то момент, когда я работал над своим холстом, я подумал, что смогу привлечь больше людей в рисование. Я еще не знал, как это сделать». Имея опыт работы в реабилитационном центре, мужчина решил вложить инициативу в благотворительность.

У проекта уже есть 160 картин, 91 из которых они оцифровали. Поскольку самая большая картина в мире составляет 1500 квадратных метров, участие каждого жителя Эстонии чрезвычайно важно.

Если вы узнаете свою картину в Instagram, то не стесняйтесь и напишите в комментариях, что вы — автор.

После того, как для детской больницы будет закуплено необходимое оборудование, оставшиеся пожертвованные деньги пойдут в другую организацию, которая также остро нуждается в помощи. Картины ни в коем случае потом не выбросят, их ждет аукцион.