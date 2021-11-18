Назван самый эффективный способ спастись от рака

Так, с ожирением медики связали онкологию мозга, щитовидной и поджелудочной железы, рак матки, рак молочной железы, опухоли почек, печени и желчного пузыря, рак желудка, пищевода и толстой кишки, а также миелому, передает Eg.ru.

Ученые заявили: именно лишние килограммы стали одной из предпосылок возникновения злокачественных новообразований у 630 тысяч жителей Соединенных Штатов. Это 40% от числа всех подобных диагнозов, поставленных врачами американцам за год.