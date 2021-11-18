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Назван самый эффективный способ спастись от рака

Пожилой мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Американские ученые выяснили, что позволит с высокой степенью вероятности избежать целого ряда онкологических болезней. Как установили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в возникновении рака далеко не последнюю роль играет лишний вес.

Так, с ожирением медики связали онкологию мозга, щитовидной и поджелудочной железы, рак матки, рак молочной железы, опухоли почек, печени и желчного пузыря, рак желудка, пищевода и толстой кишки, а также миелому, передает Eg.ru.

Ученые заявили: именно лишние килограммы стали одной из предпосылок возникновения злокачественных новообразований у 630 тысяч жителей Соединенных Штатов. Это 40% от числа всех подобных диагнозов, поставленных врачами американцам за год.

За пять лет количество не связанных с избыточным весом онкологических заболеваний выросло на 7%, тогда как другими разновидностями рака американцы стали болеть на 13% реже за тот же срок, пишет Medical Xpress. Таким образом, проще всего спастись от рака — избавиться от лишнего веса.

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