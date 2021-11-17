КОМПРОМАТ НА ВИДЕО! ⟩ Постоянно пьяная Волочкова стала посмешищем в Турции: кадры «алкотура» балерины шокируют

- За тем, что происходит на данный момент, на самом деле очень грустно наблюдать, - говорит Аника. - На мой взгляд, происходит полная деградация некоторых членов общества. За Настей охотятся специально. Люди исподтишка записывают Волочкову, которая, напомню, находится на отдыхе, а потом выставляют ролики в Интернет. Разве это нормально? То, что Анастасия себя непристойно вела в отеле, - чушь абсолютная.Даже на тех роликах, которые есть в Интернете, видно, что Волочкова ведет себя совершенно нормально. Люди, видя ее, радуются, улыбаются. Она была не на сцене, а на отдыхе, поэтому рассказала несколько историй – тех, каких от нее ждали. За что ее распинать? Наоборот, что все остались довольны тем, что видели Волочкову так близко и отдыхали с ней в одном отеле.