ЕЙ БЫЛ 41 ГОД ⟩ Прославленная артистка «Танцев со звездами» умерла от коронавируса

СМИ сообщают о том, что на 42-м году жизни скончалась российская актриса, звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская. Как уточняет «Вечерняя Москва», причиной смерти звезды стало инфицирование коронавирусом. Известно, что актриса не была привита и умерла от осложнений, вызванных заболеванием.

О смерти Асмаловской стало известно из сообщения ее коллеги по программе «АБВГДейка» Татьяны Черняевой. По словам актрисы, на протяжении семи лет Кристина вела уроки в школе клоунов, за что ее любило уже несколько поколений маленьких телезрителей.

Черняева добавила, что по «Кире Алексеевне» малыши будут скучать.

Также Асмаловская известна широкой публике, как участница нескольких сезонов шоу «Танцы со звездами», где в паре с ней выступали Максим Щеголев и Марат Башаров.