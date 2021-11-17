Уберите Карпович от экранов! Павел Прилучный снялся в эротическом клипе

По сюжету клипа Павел приходит на сеанс к психологам и рассказывает о своей проблеме: его мучают эротические фантазии. Как выясняется позднее, героинями этих фантазий являются блондинки-близняшки. В видео немало сексуальных кадров, которые смутили публику.

«Посмотрела только ради Павла. Он, конечно, красавец»; «Такой акцент на эротизм…Мне не понравилось»; «Начинался клип интересно, а потом все скатилось в эскорт с мажором», — делились мнениями поклонники артиста.

Кстати, совместные снимки сестер Король и Павла появились в Сети еще летом. Тогда звезды отдохнули вместе на яхте. Разумеется, поклонники тут же стали судачить о новом увлечении Прилучного, хотя девушки категорически отрицали роман. «Мы в тот день прекрасно отдохнули, но были не втроем. С нами были друзья, Михаил Турецкий с семьей. Так что все эти слухи — полная глупость. В повседневной жизни Павел очень простой человек. Он показывал нам свои треки, которые записал для фильма, рассказывал о новых проектах», — делились девушки.