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Уберите Карпович от экранов! Павел Прилучный снялся в эротическом клипе

Павел Прилучный. ФОТО: Скриншот с Instagram

Зрители привыкли видеть Павла Прилучного в боевиках и других экшен-жанрах. Именно поэтому съемки в клипе у сестер Кати и Волги Король вызвали немало вопросов. К тому же видео на песню «Мира Шум» создавалось с акцентом на сексуальный подтекст.

По сюжету клипа Павел приходит на сеанс к психологам и рассказывает о своей проблеме: его мучают эротические фантазии. Как выясняется позднее, героинями этих фантазий являются блондинки-близняшки. В видео немало сексуальных кадров, которые смутили публику.

«Посмотрела только ради Павла. Он, конечно, красавец»; «Такой акцент на эротизм…Мне не понравилось»; «Начинался клип интересно, а потом все скатилось в эскорт с мажором», — делились мнениями поклонники артиста.

Кстати, совместные снимки сестер Король и Павла появились в Сети еще летом. Тогда звезды отдохнули вместе на яхте. Разумеется, поклонники тут же стали судачить о новом увлечении Прилучного, хотя девушки категорически отрицали роман. «Мы в тот день прекрасно отдохнули, но были не втроем. С нами были друзья, Михаил Турецкий с семьей. Так что все эти слухи — полная глупость. В повседневной жизни Павел очень простой человек. Он показывал нам свои треки, которые записал для фильма, рассказывал о новых проектах», — делились девушки.

Пока неизвестно, как к подобным творческим экспериментам относится девушка Прилучного Мирослава Карпович. Всю осень хейтеры вовсю обсуждали возможный разрыв пары, но недавно артистов заметили во время отдыха в Сочи. В интервью Мирослава неоднократно признавалась, что счастлива, но говорить о личной жизни не собирается, пишет Starhit.

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