Гороскоп на 17 ноября: день подходит для новых знакомств

Прекрасный день почти для любых дел. Большинство из них вы сумеете решить без суеты и лишних движений, лишь благодаря своему уму, критичности, проницательности, аналитическим способностям, знаниям. Эти ваши качества обязательно будут признаны окружающими, оценены и востребованы. Несмотря на стоящие перед вами семейные проблемы, сегодня вы можете отложить активные начинания в этой области. Сконцентрируйтесь на связях, контактах, коротких поездках, получении необходимых сведений. Смиритесь с тем, что домашняя атмосфера (или будущее семьи) вызовет у вас смутное беспокойство, раздражение.
Вашими путеводными звездами в течение всего дня должны стать естественность и здравый смысл. Благодаря этим качествам вы легко справитесь с поставленными задачами, связанными с бытом, семьей, выживанием, карьерой, финансовыми вопросами. В практических делах вам гарантирована поддержка друга, шефа, старшего товарища или родителя. Случайные, поверхностные контакты, легкомысленные авантюры могут и подождать. Вы можете тревожиться за свою безопасность в связи с некоторыми подозрительными, навязчивыми знакомствами, но конкретной причины для активных действий все же пока нет.
Судьба предоставила вам прекрасные шансы. Чтобы их реализовать, вам достаточно предпринять лишь небольшие усилия (например, эффектно выразить свое пожелание или позвонить нужному человеку). Если вы связаны с такими сферами, как искусство, образование, просветительская, патриотическая или издательская работа, оказание услуг, туризм, религиозная или общественная деятельность - можете спокойно почивать на лаврах, наслаждаясь достигнутым успехом, или его непосредственной близостью. Опасайтесь стать жертвой стойкой иллюзии, порожденной глубокой привязанностью к кому-то из близких.
День будет удачным, если сконцентрироваться на тайной деятельности, секретных переговорах, на работе в закрытом учреждении, за рубежом, на благотворительной работе в сложных условиях. Запретная (или неофициальная) информация станет хорошей поддержкой на пути к личному успеху в этих сферах. Нужные сведения сами вовремя приплывут к вам в руки. Вам стоит оставаться в тени, работать головой или использовать интуицию, а не стремиться к первым ролям. Для активных действий у вас не будет прямого повода. Вас могут подсознательно тревожить вопросы безопасности в связи с тем, что вы уже пережили.
Сегодня вы можете закрепить на будущее завязанные контакты, знакомства, дружеские договоренности. Этому поспособствуют совместные или похожие привычки, сходное происхождение или потребности, мелкие узнаваемые детали быта, индивидуальные особенности ведения диалога, благодаря которым вы ощущаете комфорт от общения с собеседником. Козероги, рожденные в середине января, могут воспринимать влияния этого дня как менее гармоничные, тогда как для их декабрьских собратьев по знаку он окажется приносящим облегчение, чувство высвобождения из-под власти партнерских обязательств.
Удача сама явится к вам, если вы посвятите день обязательствам перед другими людьми, заботе об их благе, наравне со своим собственным. Например, соблюдая деловое расписание, уважая требования партнеров, начальства, контролеров и кредиторов, вы волшебным образом будете получать правильные сведения и попадать в нужные вам места в точно назначенное время. Если же вы попытаетесь жить лишь для себя, плавая в неопределенных мечтах, то легко станете жертвой иллюзий, которые соблазняют вас лично или владеют умами ваших друзей, вашего любимого коллектива, группы, сообщества.
Это чрезвычайно плодотворное время для вас. В дорогих вам связях будут сочетаться ответственность и романтичность, вы можете целиком положиться на мнение близких людей, а также на их привязанность к вам. Успешными будут заграничные контакты, адаптация к незнакомым местам, обучение, общение с детьми (включая самых маленьких), с домашними животными, изучение иностранного языка, чужой культуры, обычаев. Подводным камнем для вас может стать подверженность коллективным иллюзиям, групповому мнению, собственным сомнениям. Не пользуйтесь непроверенным источником информации.