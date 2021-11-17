Гороскоп на 17 ноября: день подходит для новых знакомств

Вторая половина дня прекрасно подходит для новых знакомств. Это хорошее время, чтобы познакомить свою вторую половину со своими родителями, наладить отношения с близкими родственниками, пишет Dvorec.ru.

Овен

Семейные Овны порадуются душевному комфорту, удобствам, гарантированным им благодаря заботе близких и постоянной связи с ними. А тем, кто еще не обзавелся семьей, захочется просто побыть дома, на собственной территории, пообщаться с родственниками или увидеться с родителями. Если вы находитесь вдалеке от родины, то можете испытать смутное беспокойство, связанное с покинутым гнездом (семьей или родительским домом). Это удачный день для оказания услуг домочадцам или соотечественникам. Такие обязанности не будут вам в тягость. Не затягивайте дела до позднего вечера, расслабьтесь перед сном.

Телец

Великолепный день для общения с близкими, совершения семейных прогулок, поездок, посещения знакомых и соседей, осуществления покупок, вручения ценных подарков, наведения порядка в доме. Также это благоприятное время для основательных занятий с детьми. Строгость и стремление к контролю за ними вы сможете сочетать с естественной заботливостью. В финансовой сфере вам не стоит целиком полагаться на мнение партнера по браку или бизнесу. Его выводы и решения могут быть продиктованы иллюзиями, на которых вы уже сильно обожглись (или хотя бы подозреваете, как легко могли бы на них обжечься).

Близнецы

Вам будет довольно просто проявить хозяйственность и распорядительность. Если же вы еще не обладаете этими качествами, то самое время попробовать их приобрести. Премудрости ведения домашних дел и совершения финансовых операций (хотя бы элементарных, базовых) вы сможете освоить легко и безболезненно. Если вы решитесь начать с упорядочивания и распределения собственных наличных средств, то ничего не потеряете. Единственное условие, о котором вам следует твердо помнить - не поддавайтесь иллюзиям, ложным, идеалистичным представлениям о жизни и людях, будьте критичнее.

Рак

Для июльских Раков день наиболее благоприятен и сулит явную выгоду. Первым и главным преимуществом станет хорошее самочувствие, внутреннее спокойствие и укрепившаяся уверенность в себе. Используйте этот период, чтобы встретиться с любимыми, поговорить о ваших насущных проблемах и потребностях. Ваша речь будет выразительной и образной, а мышление - весьма проницательным. Вы легко поймете, кто на самом деле достоин вашей любви, восхищения, привязанности. Родителям следует в течение дня решить основные вопросы, связанные с воспитанием, образованием и здоровьем детей.

Лев