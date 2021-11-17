ИЗЫСКАННЫЕ ЯСТВА! ⟩ Звездный шеф-повар Артур Казарицкий устроил в ресторане Gloria ужин из меню «Золотой Бокюз»

Эстония уже много лет представлена на престижном кулинарном конкурсе благодаря Димитрию Демьянову, который также является членом жюри Bocuse d'Or и президентом эстонской команды.

Долгое и трудное путешествие Артура Казарицкого на вершину ресторанного мира началось с Силламяэского профессионального училища. Дальнейший опыт работы в Великобритании, Италии и Японии привел его на кухни самых важных ресторанов Европы, Финляндии и Норвегии. В 2015 году Казарицкий начал работать в лучшем в Северных странах ресторане с тремя мишленовскими звездами — в Geranimum.