ИЗЫСКАННЫЕ ЯСТВА! ⟩ Звездный шеф-повар Артур Казарицкий устроил в ресторане Gloria ужин из меню «Золотой Бокюз»
12 ноября в ресторане Gloria высокое кулинарное искусство демонстрировал эстонский шеф-повара Артур Казарицкий, победитель Bocuse d’Or, самого важного кулинарного конкурса в мире. Артур Казарицкий представил часть конкурсного меню под названием «Золотой помидор». Посетители смогли попробовать и по достоинству оценить основные ингредиенты "гастрономического Оскара" этого года: помидоры, креветки и говядину.