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ИЗЫСКАННЫЕ ЯСТВА! ⟩ Звездный шеф-повар Артур Казарицкий устроил в ресторане Gloria ужин из меню «Золотой Бокюз»

12 ноября в ресторане Gloria высокое кулинарное искусство демонстрировал эстонский шеф-повара Артур Казарицкий, победитель Bocuse d’Or, самого важного кулинарного конкурса в мире. Артур Казарицкий представил часть конкурсного меню под названием «Золотой помидор». Посетители смогли попробовать и по достоинству оценить основные ингредиенты "гастрономического Оскара" этого года: помидоры, креветки и говядину. 

Эстония уже много лет представлена на престижном кулинарном конкурсе благодаря Димитрию Демьянову, который также является членом жюри Bocuse d'Or и президентом эстонской команды.

Долгое и трудное путешествие Артура Казарицкого на вершину ресторанного мира началось с Силламяэского профессионального училища. Дальнейший опыт работы в Великобритании, Италии и Японии привел его на кухни самых важных ресторанов Европы, Финляндии и Норвегии. В 2015 году Казарицкий начал работать в лучшем в Северных странах ресторане с тремя мишленовскими звездами — в Geranimum.

Кулинарный конкурс Bocuse d'Or был основан в 1987 году французским шеф-поваром Полем Бокюзом. Как и на Олимпийских играх, участники Bocuse d'Or борятся за золото, серебро и бронзу.

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