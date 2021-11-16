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ВИДЕО! ⟩ Ресторан Härg обокрали: верните стулья, и мы вас накормим!

Restoran Härg langes varaste ohvriks. ФОТО: Elu24 kollaaž

Находящийся в новом столичном центральном квартале Маакри ресторан Härg ищет воришек, которые в субботу вечером стащили с их внутреннего двора два стула.

«Эй, парни, если вы уже насладились нашими стульями, верните их обратно», - пишет в Facebook сотрудник ресторана. Также ресторан опубликовал видео с камер наблюдения, но обещал не наказывать, а даже наоборот: «Верните стулья, и мы вас вкусно накормим».

Кража была совершена в 17.16, в субботу, воры забрали стулья и скрылись. «Мы, кстати, вас уже знаем, вы у нас во дворе уже хулиганили. Почти уже свои парни!» - написано на страничке ресторана.

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