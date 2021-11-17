"Купляйце Беларускае!" ФОТО: скриншот с сайта rg.ru

Недавно в СМИ писали, что максимальных значений достиг в этом году и товарооборот между Эстонией и Республикой Беларусь, несмотря на европейские санкции против последней. Поэтому мы решили выяснить, в каких магазинах у нас продается белорусская продукция, представляющая интерес для рядового потребителя.

Ещё года три тому назад в центре Таллинна, в парке Таммсааре можно было купить множество товаров из Беларуси. Эта ярмарка проходила в начале лета и была очень популярна у горожан. Белорусские «коробейники» предлагали одежду, обувь, галантерию, косметику, постельное бельё и, конечно же , сладости.

Из-за короновирусных ограничений эта традиция исчезла, но в Эстонии всё же можно найти белорусские товары. Среди моих знакомых есть настоящие фанаты всего белорусского!

А при посещении магазинов с белорусской продукцией, почти везде можно наблюдать заинтересованных покупателей. Раз спрос есть, то давайте посмотрим, где же можно порадовать себя товарами, которые славятся качеством и приятной ценой.

Сразу стоит оговориться, что данный материал не является рекламным.

Одежда и аксессуары

Рядом с Идакескусом в Ласнамяэ находится Мекка белорусской одежды в Таллинне — магазин белорусского трикотажа Valgevene Mood, где продается повседневная одежда, деловой стиль, нарядная одежда, верхняя, а также пижамы и ночные сорочки. Все модели выполнены из приятных для тела тканей, в основном из натуральных материалов.

Стоит обратить внимание на сумки от Mattioli. Это белорусский бренд, но они используют итальянские материалы и фурнитуру.



Цены на товар умеренные. Так, например, белое пальто, а точнее эко-шуба стоит 185 евро, а демисезонные пальто в районе 100-140 евро. Однако на сайте видно, что магазин часто проводит акции и скидки.

ФОТО: limon.ee

Если вы думаете, что, в основном, туда заглядывают только женщины «бальзаковского» возраста, то вы ошибаетесь. В ассортименте есть много стильных моделей для любого возраста. Вернее, товар будет более интересен для женщин от 25 лет и выше. В магазине представлена одежда ведущих белорусских производителей.

Магазин Valgevene Mood находится по адресу Пунане 14А.

Часть магазина Valgevene Mood. ФОТО: limon.ee

Нижнее белье

В Йыхви есть официальный представительский магазин известного женского бельевого бренда Milavitsa. Он предлагает широкий выбор женского белья, которое отвечает всем модным трендам.



Магазин находится в ТЦ Jõhvikas по адресу Keskväljak 6.



Также товары этого бренда можно заказать онлайн на сайте Weekendshoes.

Обувь

C 1996 года фирма Tõrvik продает рабочую одежду различного назначения, а также рабочую обувь. Может для кого-то это будет сюрпризом, но помимо этого у них есть целый ряд различной повседневной обуви для мужчин и женщин, произведенной в Республике Беларусь.

У нас продается обувь еще по «классическим» лекалам, в понимании нашего потребителя. Поэтому многие идут к нам в поисках моделей с более широкой колодкой и высоким подъёмом,

- рассказывает Наталья Соколова, владелица магазина-склада Tõrvik.

Женские сапоги в магазине Tõrvik ФОТО: limon.ee

«Когда нас спрашивают, а почему вы не привозите «более модные» модели, мы объясняем, что на рынке этого товара представлено достаточно, но такая обувь не всем подходит. Мы же делаем ставку на практичность и удобность», - говорит Наталья, добавляя, что многие зимние модели также утеплены байкой или натуральной овечьей шерстью.

Мужская обувь в магазине Tõrvik. ФОТО: limon.ee

На сайте магазина можно ознакомится с большинством позиций товара и присмотреться к ценам. Очень удобно!



Магазина Tõrvik находится по адресу Паэ 25-41

Белорусская косметика

Белорусская косметика прочно занимает определенную нишу на рынке. Это уже не просто словосочетание по принадлежности к стране, а бренд, как швейцарские часы или французский парфюм. У белорусской косметики есть свои сторонники и противники. Ведутся споры о ее действенности и прочих свойствах, но факт наличия бренда, известного в мире, неоспорим. Так где же у нас можно ее приобрести?

Небольшой стенд с белорусской косметикой в L-Cosmetics. ФОТО: limon.ee

Наверное, белорусская косметика это тот сегмент, который представлен в наиболее широком ассортименте из потребительских товаров в Эстонии. Чаще всего ее можно найти в косметических магазинах à la russe. В Ласнамяэ вы увидите ее, например, в Mustakivi Keskus (L-Cosmetics) и Ida Keskus (Nature Cosmetic). В последнем выбор особенно большой.

В Nature Cosmetic выбор белорусской косметики достаточно большой. ФОТО: limon.ee

А вообще, есть эстонский онлайн магазин белорусской косметики — 4face.ee.

Мебель

Вот что впечатлило меня больше всего - это мебель. Мне удалось найти магазины с мягкой и кухонной мебелью. Кстати, Idakeskus это просто какой-то Бермудский треугольник белорусских товаров! Рядом с ним одежда, а в самом центре есть магазины косметики и мебели, и все made in Belarus.



В магазине Genova продаются кухни от ЗОВ, предприятия работающего на рынке более 20 лет подряд. ЗОВ является ведущим производителем кухонной и корпусной мебели как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Кухня "Индиго" от белорусского завода ЗОВ. ФОТО: скриншот c сайта zovofficial.com

Качество у этих кухонь и правда не отнять. Натуральные материалы или качественный МДФ, и никакого ДСП, а еще она хорошо продуманна. Это было очень приятное открытие.

Помимо кухонной мебели, у них также можно заказать различную твердую мебель для дома.

В Sofa Mod есть диваны на любой вкус. ФОТО: limon.ee



В магазине Sofa Mod представлен достойный выбор мягкой мебели и кроватей. Все кричит такими словами, как «качество» и «на века». В линейке товаров есть как классические модели, так и современные. Одним словом - на любой вкус. Стоит отметить приятные цены за такой добротный товар.



Оба магазина находятся в ТЦ Идакескус по адресу Punane 16b.

Алкоголь и сладости

Ликеры, настойки и наливки на основе водки с добавлением трав и ягод, меда, специй, сахара – крупник, зубровка, крамбамбуля, троянка… Названия чего только стоят! А белорусские настойки и вовсе обладают лечебными свойствами. Это такие крепкие спиртные напитки с добавлением экстрактов целебных растений, почек деревьев, ягодных морсов, специй и меда.



Белорусский алкоголь можно найти в магазинах Araxes по всей Эстонии.

Например, в алкогольных магазинах Araxes можно приобрести крепкие белорусские напитки. ФОТО: limon.ee

Пожалуй, самый большой ассортимент белорусских сладостей вы найдете в магазине-складе Kommiproff. Там есть конфеты, зефир, мармелад, шоколад, сушки, халва, вафельные торты, коробки конфет и многое другое.



Kommiproff OÜ находится по адресу Kotka 12.

Белорусский лён

Фирма Paltfort OÜ или Linanetekstiil была основана в 1999 году. Основным бизнесом кампании является импорт и оптовая продажа льняных и хлопчатобумажных тканей. Здесь представлены все виды льняных тканей из Белоруссии. Однако минимальное количество тканей для продажи — 5 метров.

На сайте также представлена часть товара, но лучше ехать в магазин для ознакомления.



Кампания также предлагает постельное белье, кухонное белье, махровые изделия – белые и цветные полотенца, халаты из махровых и вафельных тканей, а также пледы различных цветов.



Кстати, в разговоре с владельцем фирмы, эстонцем по-имени Марк, он поделился, что торговцы, продающие белорусские потребительские товары, говорят, что политические события в Беларуси и вокруг нее пока не повлияли на торговлю. А владелица Tõrvika Наталья еще добавила, что порой в одну фуру при перевозке сгружают все вместе: обувь, косметику и т.д.