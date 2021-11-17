Нравятся ли вам белорусские товары, как нравятся они мне? Где продаются товары из Республики Беларусь
Недавно в СМИ писали, что максимальных значений достиг в этом году и товарооборот между Эстонией и Республикой Беларусь, несмотря на европейские санкции против последней. Поэтому мы решили выяснить, в каких магазинах у нас продается белорусская продукция, представляющая интерес для рядового потребителя.
Ещё года три тому назад в центре Таллинна, в парке Таммсааре можно было купить множество товаров из Беларуси. Эта ярмарка проходила в начале лета и была очень популярна у горожан. Белорусские «коробейники» предлагали одежду, обувь, галантерию, косметику, постельное бельё и, конечно же , сладости.
Из-за короновирусных ограничений эта традиция исчезла, но в Эстонии всё же можно найти белорусские товары. Среди моих знакомых есть настоящие фанаты всего белорусского!
А при посещении магазинов с белорусской продукцией, почти везде можно наблюдать заинтересованных покупателей. Раз спрос есть, то давайте посмотрим, где же можно порадовать себя товарами, которые славятся качеством и приятной ценой.
Сразу стоит оговориться, что данный материал не является рекламным.
Одежда и аксессуары
Рядом с Идакескусом в Ласнамяэ находится Мекка белорусской одежды в Таллинне — магазин белорусского трикотажа Valgevene Mood, где продается повседневная одежда, деловой стиль, нарядная одежда, верхняя, а также пижамы и ночные сорочки. Все модели выполнены из приятных для тела тканей, в основном из натуральных материалов.
Стоит обратить внимание на сумки от Mattioli. Это белорусский бренд, но они используют итальянские материалы и фурнитуру.
Цены на товар умеренные. Так, например, белое пальто, а точнее эко-шуба стоит 185 евро, а демисезонные пальто в районе 100-140 евро. Однако на сайте видно, что магазин часто проводит акции и скидки.
Если вы думаете, что, в основном, туда заглядывают только женщины «бальзаковского» возраста, то вы ошибаетесь. В ассортименте есть много стильных моделей для любого возраста. Вернее, товар будет более интересен для женщин от 25 лет и выше. В магазине представлена одежда ведущих белорусских производителей.
Магазин Valgevene Mood находится по адресу Пунане 14А.
Нижнее белье
В Йыхви есть официальный представительский магазин известного женского бельевого бренда Milavitsa. Он предлагает широкий выбор женского белья, которое отвечает всем модным трендам.
Магазин находится в ТЦ Jõhvikas по адресу Keskväljak 6.
Также товары этого бренда можно заказать онлайн на сайте Weekendshoes.
Обувь
C 1996 года фирма Tõrvik продает рабочую одежду различного назначения, а также рабочую обувь. Может для кого-то это будет сюрпризом, но помимо этого у них есть целый ряд различной повседневной обуви для мужчин и женщин, произведенной в Республике Беларусь.
У нас продается обувь еще по «классическим» лекалам, в понимании нашего потребителя. Поэтому многие идут к нам в поисках моделей с более широкой колодкой и высоким подъёмом,
- рассказывает Наталья Соколова, владелица магазина-склада Tõrvik.
«Когда нас спрашивают, а почему вы не привозите «более модные» модели, мы объясняем, что на рынке этого товара представлено достаточно, но такая обувь не всем подходит. Мы же делаем ставку на практичность и удобность», - говорит Наталья, добавляя, что многие зимние модели также утеплены байкой или натуральной овечьей шерстью.
На сайте магазина можно ознакомится с большинством позиций товара и присмотреться к ценам. Очень удобно!
Магазина Tõrvik находится по адресу Паэ 25-41
Белорусская косметика
Белорусская косметика прочно занимает определенную нишу на рынке. Это уже не просто словосочетание по принадлежности к стране, а бренд, как швейцарские часы или французский парфюм. У белорусской косметики есть свои сторонники и противники. Ведутся споры о ее действенности и прочих свойствах, но факт наличия бренда, известного в мире, неоспорим. Так где же у нас можно ее приобрести?
Наверное, белорусская косметика это тот сегмент, который представлен в наиболее широком ассортименте из потребительских товаров в Эстонии. Чаще всего ее можно найти в косметических магазинах à la russe. В Ласнамяэ вы увидите ее, например, в Mustakivi Keskus (L-Cosmetics) и Ida Keskus (Nature Cosmetic). В последнем выбор особенно большой.
А вообще, есть эстонский онлайн магазин белорусской косметики — 4face.ee.
Мебель
Вот что впечатлило меня больше всего - это мебель. Мне удалось найти магазины с мягкой и кухонной мебелью. Кстати, Idakeskus это просто какой-то Бермудский треугольник белорусских товаров! Рядом с ним одежда, а в самом центре есть магазины косметики и мебели, и все made in Belarus.
В магазине Genova продаются кухни от ЗОВ, предприятия работающего на рынке более 20 лет подряд. ЗОВ является ведущим производителем кухонной и корпусной мебели как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.
Качество у этих кухонь и правда не отнять. Натуральные материалы или качественный МДФ, и никакого ДСП, а еще она хорошо продуманна. Это было очень приятное открытие.
Помимо кухонной мебели, у них также можно заказать различную твердую мебель для дома.
В магазине Sofa Mod представлен достойный выбор мягкой мебели и кроватей. Все кричит такими словами, как «качество» и «на века». В линейке товаров есть как классические модели, так и современные. Одним словом - на любой вкус. Стоит отметить приятные цены за такой добротный товар.
Оба магазина находятся в ТЦ Идакескус по адресу Punane 16b.
Алкоголь и сладости
Ликеры, настойки и наливки на основе водки с добавлением трав и ягод, меда, специй, сахара – крупник, зубровка, крамбамбуля, троянка… Названия чего только стоят! А белорусские настойки и вовсе обладают лечебными свойствами. Это такие крепкие спиртные напитки с добавлением экстрактов целебных растений, почек деревьев, ягодных морсов, специй и меда.
Белорусский алкоголь можно найти в магазинах Araxes по всей Эстонии.
Пожалуй, самый большой ассортимент белорусских сладостей вы найдете в магазине-складе Kommiproff. Там есть конфеты, зефир, мармелад, шоколад, сушки, халва, вафельные торты, коробки конфет и многое другое.
Kommiproff OÜ находится по адресу Kotka 12.
Белорусский лён
Фирма Paltfort OÜ или Linanetekstiil была основана в 1999 году. Основным бизнесом кампании является импорт и оптовая продажа льняных и хлопчатобумажных тканей. Здесь представлены все виды льняных тканей из Белоруссии. Однако минимальное количество тканей для продажи — 5 метров.
На сайте также представлена часть товара, но лучше ехать в магазин для ознакомления.
Кампания также предлагает постельное белье, кухонное белье, махровые изделия – белые и цветные полотенца, халаты из махровых и вафельных тканей, а также пледы различных цветов.
Кстати, в разговоре с владельцем фирмы, эстонцем по-имени Марк, он поделился, что торговцы, продающие белорусские потребительские товары, говорят, что политические события в Беларуси и вокруг нее пока не повлияли на торговлю. А владелица Tõrvika Наталья еще добавила, что порой в одну фуру при перевозке сгружают все вместе: обувь, косметику и т.д.
Магазин Linanetekstiil находится по адресу Tuuliku tee 4.
Удачных покупок!
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