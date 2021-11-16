СКАНДАЛ! ⟩ Дочь участника ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»: «После программы папа чуть не повесился!»

Андрей Малахов угодил в скандал. Телеведущего вызвали на допрос после громкой истории с исчезновением Светланы Светличной. Пока родственники искали ее по всей Москве, актрису готовили к съемкам в ток-шоу. Но, как оказалось, это не первая подобная история. Подробности – в материале «Собеседника».

Как утверждает москвичка Татьяна Касаткова, вопиющая история произошла несколько лет назад и с ее отцом Николаем Михляевым. Его забрали на съемки в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» прямо с дачи.

- Мой папа в молодости работал с актрисой Галиной Стахановой, - говорит Татьяна. – Папу пригласили на программу, якобы посвященную ее юбилею. Редакторы приехали к нему, когда он был не в лучшем состоянии – выпивал с мужиками. Вид у него был не очень опрятным. Так вот, без ведома семьи папу забрали с дачи, привезли в отель, помыли, накормили (как бомжа какого-то) и увезли на съемки. В это время мы его разыскивали по всей Москве. Как и родные Светланы Светличной, мы обращались в правоохранительные органы.