Как ведут себя разные знаки Зодиака после секса

Овен

Овны сладострастны. После секса они хотят «по второму разу», а если они в тонусе, то и третий и четвертый, а, может, и пятый. Овны ненасытны и хотят еще и еще. Их трудно остановить в этом круговороте страстей.

Телец

Тельцы, благодаря своей природной привлекательности легко находят себе партнера, поэтому часто меняют их. Если вы пришлись им по душе, то после секса они оценивающе «позволят» вам дать им свой номер.

Близнецы

Этот знак слишком соблазнителен, чтобы запоминать своих партнеров, они часто меняют свои любовные интересы, поэтому не удивляйтесь, если Близнец после ночи с вами не вспомнит вашего имени. Если для вас имена не важны, тогда вы отлично друг другу подходите.

Рак

После секса раки шокируют вас своим вопросом: «А мы скоро поженимся?». Их намерение одновременно и инфантильно и серьезно. Если это ваша первая ночь, то о какой женитьбе идет речь? А если вы вместе давно, то, может, стоит задуматься?

Лев

Львы, как обычно, в своем репертуаре. Они преисполнены уверенности в том, что занимаются сексом, как олимпийские боги. В их фантазиях им нет равных, поэтому им лишь нужно удостовериться в этом, спросив вас. И только от вас зависит — возвысить гордого Льва или же столкнуть его с реальностью.

Дева

Девы очень опасаются за свое здоровье. Поэтому во время секса они всегда предохраняются, соблюдают чистоту и стерильность в вашем ложе. Однако, после акта они вспоминают, что вам бы тоже было бы неплохо последить за гигиеной перед сексом, а если Дева узнает, что вы даже руки не помыли — быть беде.

Весы

Весы всегда пытаются всем угодить и в этот раз они ведут себя также. После полового акта они поинтересуются, было ли вам хорошо, однако, независимо от ответа, Весы будут подстраиваться под вас. Если вам было хорошо, то и им хорошо, даже если это далеко не так.

Скорпион

Скорпионы страстные натуры. Они настолько любят секс, что предпочитают его — нормальным чувствам. Свободные отношения — вот их выбор. Поэтому после секса они всегда найдут весомый аргумент, чтобы «подцепить» своего нового партнера на, действительно, «партнерские» отношения.

Стрелец

Стрельцы заботятся о самооценке своего партнера. Именно поэтому они постоянно имитируют оргазм. Однако получается у них это плохо, и очень часто они проваливают эту задачу. После секса возникает нелепая ситуация, когда Стрельцам приходится объяснять, что они и правда испытали сладострастное чувство оргазма.

Козерог

Созвездие Козерога чересчур мечтательно и прагматично. Их воспитывали по всем правилам и канонам порядочности. Именно поэтому после секса они заводят разговоры о вашем будущем. Поверьте, еще во время флирта они представили как идут с вами «под венец», как рожают или ждут от вас ребенка и как вы состаритесь и умрете в один день.

Водолей

Как знак воздуха, Водолеям склонны спонтанные решения. Вот и теперь они, просыпаясь с вами, думают, что последняя бутылка «красного» вчера была лишней. Не думая о ваших чувствах, именно об этом они вам и скажут. Алкоголь часто заставляет Водолеев принимать неправильные решения, которые они никогда бы не сделали, будучи трезвыми.

Рыбы