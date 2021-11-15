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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, эта многодетная мать стала самой красивой женщиной мира

Ксения Давыдова ФОТО: Инстаграм

Россиянка стала победительницей престижного конкурса красоты международного уровня, пишет Topnews.

Россиянка Ксения Давыдова была признана победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021, то есть самой красивой замужней женщиной в мире. Победу ей присудили члены жюри престижного состязания. В конкурсе также участвовали жительницы Великобритании, Кипра, Латвии и других стран.
 
Победительница конкурса работает в PR-сфере. Также она руководит благотворительным проектом, помогающим семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуацию. Ксения Давыдова представляет на федеральном уровне проект по формированию комфортной городской среды в Санкт-Петербурге.

По словам самой победительницы, она решила поучаствовать в конкурсе, чтобы представить Россию в различных благотворительных и экологических проектах на уровне всего мира.

Отметим, что 29-летняя красавица воспитывает троих детей: самой старшей исполнилось 8 лет.

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