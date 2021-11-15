ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, эта многодетная мать стала самой красивой женщиной мира
Россиянка стала победительницей престижного конкурса красоты международного уровня, пишет Topnews.
Россиянка стала победительницей престижного конкурса красоты международного уровня, пишет Topnews.
По словам самой победительницы, она решила поучаствовать в конкурсе, чтобы представить Россию в различных благотворительных и экологических проектах на уровне всего мира.
Отметим, что 29-летняя красавица воспитывает троих детей: самой старшей исполнилось 8 лет.