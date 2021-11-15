ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, эта многодетная мать стала самой красивой женщиной мира

Россиянка Ксения Давыдова была признана победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021, то есть самой красивой замужней женщиной в мире. Победу ей присудили члены жюри престижного состязания. В конкурсе также участвовали жительницы Великобритании, Кипра, Латвии и других стран.

Победительница конкурса работает в PR-сфере. Также она руководит благотворительным проектом, помогающим семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуацию. Ксения Давыдова представляет на федеральном уровне проект по формированию комфортной городской среды в Санкт-Петербурге.

По словам самой победительницы, она решила поучаствовать в конкурсе, чтобы представить Россию в различных благотворительных и экологических проектах на уровне всего мира.