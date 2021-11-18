Грязь, слякоть, лужи — неотъемлемая часть эстонской осени, но с детьми желательно гулять каждый день. Мы предлагаем вам подборку лучших детских площадок Таллинна с резиновым покрытием, а заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнидко рассказываеи, как такие площадки проектируются.

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«При выборе детской площадки и ее элементов основным критерием является возраст детей. Как правило, площадки проектируются таким образом, чтобы инвентаря хватало для детей разных возрастов, а также было расстояние между зонами для самых маленьких и детей постарше, - комментирует заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнидко. - Покрытие на всех новых площадках проектируется так, чтобы быть безопасным для игр. Как правило, используется тартановое покрытие, которое смягчает падения и оберегает детей от травм».