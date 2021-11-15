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Певица Манижа объявила, что выходит замуж

Манижа ФОТО: SANDER KONING / POOL/EPA

30-летняя Манижа, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, объявила о помолвке со своим 34-летним возлюбленным Ладо Кватанией. Предложение певице ее бойфренд, похоже, сделал еще летом, но радостное событие пара скрывала, пишет Spletnik.ru.

В инстаграме певица поделилась снимком, на котором показала свое помолвочное кольцо, и написала, что сказала своему избраннику «да».

Возлюбленный певицы Ладо Кватания — режиссер. Он снимал клипы и для Манижи, и для других известных музыкантов, среди которых рэпер Оксимирон.

В прошлом году Кватания попробовал себя в роли кинорежиссера и снял фильм «Казнь» с Юлией Снигирь, Викторией Толстогановой, Нико Тавадзе и другими в главных ролях. Его премьера запланирована на январь.

Кстати, за постановку номера Манижи на «Евровидении» для ее песни Russian Woman, которая наделала много шума и даже попала под проверкуСледственного комитета, тоже отвечал Ладо.

О романе Манижи и Ладо стало известно прошлой весной. Личную жизнь пара старается не афишировать.

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