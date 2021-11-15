Чернокожая эстонская певица показала свое роскошное тело

Чернокожая эстонская певица показала свое роскошное телоФОТО!
Эстонская певица Yasmyn, то есть Синенсиа Яснмин Касс, доказывает последними фотографиями, что модельный ген у нее сильно развит. «Красный — мой цвет», - считает она.
Эстонская певица Yasmyn, то есть Синенсиа Яснмин Касс, доказывает последними фотографиями, что модельный ген у нее сильно развит. «Красный — мой цвет», - считает она.
Кстати, девушка является племянницей известной модели Кармен Касс.
На последних фотографиях девушка позирует в красном кружевном белье.