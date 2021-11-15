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Чернокожая эстонская певица показала свое роскошное тело
ФОТО!

Yasmyn ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

Эстонская певица Yasmyn, то есть Синенсиа Яснмин Касс, доказывает последними фотографиями, что модельный ген у нее сильно развит. «Красный — мой цвет», - считает она.

Кстати, девушка является племянницей известной модели Кармен Касс.

На последних фотографиях девушка позирует в красном кружевном белье.

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