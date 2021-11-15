КАК МИЛО! ⟩ Танель Падар поцеловал дочку в губы
Вчера состоялся международный День отца. В семье знаменитого эстонского музыканта также отметили этот чудесный праздник.
Вчера состоялся международный День отца. В семье знаменитого эстонского музыканта также отметили этот чудесный праздник.
Танель опубликовал очень милое видео в Instagram, на котором он несет на руках свою дочь Линду во время прогулки. Душевные отношения между ними очевидны.
Это так мило наблюдать, как отцы возятся со своими малышами, неправда ли?
На следующий День отца в семье Танеля Падара и Лорен Вильманн будет на одного больше. Летом пара объявила, что ждут еще одного ребенка.