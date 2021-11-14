В центре Таллинна проходят съемки финского сериала

Сериал рассказывает о банковском кризисе, поразившем Финляндию на рубеже 80-х и 90-х годов. Первые четыре дня съемок прошли в Хельсинки, далее сериал будет сниматься в Эстонии, передает «Актуальная камера».

«У Эстонии хорошая репутация в Финляндии с точки зрения того, какие услуги можно здесь получить, и сколько профессиональных людей работает в области кинематографа», - сказал режиссер Матти Киннунен.