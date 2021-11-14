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В центре Таллинна проходят съемки финского сериала

Камера. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

У стен Дома Радио в центре столицы проходили съемки финского сериала о кризисе банковской системы в Финляндии; именно в Таллинне пройдет львиная доля съемочного процесса.

Сериал рассказывает о банковском кризисе, поразившем Финляндию на рубеже 80-х и 90-х годов. Первые четыре дня съемок прошли в Хельсинки, далее сериал будет сниматься в Эстонии, передает «Актуальная камера».

«У Эстонии хорошая репутация в Финляндии с точки зрения того, какие услуги можно здесь получить, и сколько профессиональных людей работает в области кинематографа», - сказал режиссер Матти Киннунен.

«На этой неделе съемки проходили в Центральном союзе работодателей Эстонии, во дворе Министерства по делам сельской жизни, на улице Нийди в Виймси и в карьере Юлгасе», - рассказал организатор места съемок Ханнес Палдрок.

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