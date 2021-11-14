В центре Таллинна проходят съемки финского сериала
У стен Дома Радио в центре столицы проходили съемки финского сериала о кризисе банковской системы в Финляндии; именно в Таллинне пройдет львиная доля съемочного процесса.
У стен Дома Радио в центре столицы проходили съемки финского сериала о кризисе банковской системы в Финляндии; именно в Таллинне пройдет львиная доля съемочного процесса.
Сериал рассказывает о банковском кризисе, поразившем Финляндию на рубеже 80-х и 90-х годов. Первые четыре дня съемок прошли в Хельсинки, далее сериал будет сниматься в Эстонии, передает «Актуальная камера».
«У Эстонии хорошая репутация в Финляндии с точки зрения того, какие услуги можно здесь получить, и сколько профессиональных людей работает в области кинематографа», - сказал режиссер Матти Киннунен.
«На этой неделе съемки проходили в Центральном союзе работодателей Эстонии, во дворе Министерства по делам сельской жизни, на улице Нийди в Виймси и в карьере Юлгасе», - рассказал организатор места съемок Ханнес Палдрок.