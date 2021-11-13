Сколько денег звезды тратят на охрану

Телохранитель звезды — от 1800 евро в месяц

Ольга Бузова ФОТО: instagram.com/buzova86

У актеров и телеведущих чаще всего охраны нет, даже у самых топовых. Например, Андрей Малахов ездит с водителем, но услугами телохранителей не пользуется. А вот певцы и певицы мыслят иначе, поэтому охрана есть у Валерия Леонтьева, Николая Баскова, Валерии, Светланы Лободы, Моргенштерна, Ольги Бузовой, Егора Крида, Полины Гагариной.

С охраной звезды отправляются на концерты, в кино, в торговый центр — словом, туда, где возможны непредвиденные встречи с множеством людей. У телохранителей с ненормированным рабочим днем зарплата приличная — от 1500 до 2500 тысяч евро в месяц.

Установка систем слежения — от 350 евро

Большинство знаменитостей давно уже из московских квартир перебрались в подмосковные элитные поселки — там постоянная охрана и попасть на территорию можно только по пропускам. Однако артисты только на это не полагаются и дополнительно оснащают дома системами видеонаблюдения.

У многих также установлены видеоприборы для слежения за прислугой — это можно сделать с телефона, когда находишься вне дома. Телеведущая Ксения Бородина рассказывала, что так наблюдает за нянями, когда оставляет с ними детей, пишет Teleprogramma.pro.

Водитель/охранник детей звезд — от 1000 евро в месяц

Недавно дочь Филиппа Киркорова, 9-летняя Алла-Виктория, была замечена с подружками на мероприятии, после чего журналисты поинтересовались у певца, не боится ли он отпускать ребенка одного. Киркоров объяснил: «Она не одна. Рядом с ней бойцы невидимого фронта, которые получают за свою работу серьезные деньги. Это школа Аллы Борисовны. Я видел, как она воспитывала Кристину…» Действительно, охранники всегда сопровождают сына и дочь Киркорова, при этом одна из их задач — не привлекать к себе внимания.

Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс, 1 сентября, 2020 года. ФОТО: Instagram

Часто охранник детей звезд совмещает свою работу с водительской — отвозит и привозит чадо в школу или на кружки. С семейным водителем в школу и на тренировки ездят дети Ксении Бородиной, Аллы Пугачевой, Тимати, Евгения Плющенко и других селебрити.

В элитных школах, где учатся звездные отпрыски, серьезная охрана, поэтому там дополнительные бодигарды не нужны. График работы с несовершеннолетними детьми фиксированный, их не нужно ночами ждать со съемок или встречать в аэропорту. Поэтому и оплата у их охраны ниже, чем у телохранителей взрослых звезд.

Разовая охрана — от 240 евро за сутки

Иногда артистам приходится нанимать охрану ради какого-то конкретного мероприятия, на один вечер. Или на определенный период — допустим, если кому-то пишут угрозы или вдруг появляется чрезмерно активный поклонник, который звезду преследует.