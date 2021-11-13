ПО СТОПАМ ОТЦА ⟩ У этих эстонцев такая же карьера, как у их известных отцов

Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Только в этих случаях, это высказывание исключительно в положительном ключе. Ко Дню отца мы составили список из известных эстонцев, которые пошли по стопам своих отцов. Некоторые из них любезно поделились с нами и рассказали, насколько сильно повлияла на жизненный путь карьера их отца.
ДЭЙВ БЕНТОН И СИССИ БЕНИТА
Дэйв Бентон, которому в этом году исполнилось 70 лет, родился в Арубе и работает в Эстонии с конца 1990-х годов. В 2001 году вместе с Танелем Падаром он выиграла конкурс песни «Евровидение» с песней «Everybody». Это пока единственная победа, которую Эстония привезла с конкурса певцов. Дэйв по-прежнему остается единственным чернокожим, выигравшим Евровидение, сообщает wiwibloggs.com.
Как и отец, певица Сисси Нилия Бенита занимается музыкой. Она заняла второе место в седьмом сезоне телепередачи «Эстония ищет суперзвезду», уступив Уудо Сеппу. 1999 года рождения Сисси тоже рвется на сцену Евровидения. Она дважды участвовала в Конкурсе эстонской песни (Eesti Laul), где занимала четвертое и второе места.
ТЫНУ И ПЯЭРУ ОЯ
63-летний Тыну Оя окончил факультет исполнительских искусств в 1980 году. Свою актерскую карьеру он начал в Таллиннском городском театре, несколько лет работал фрилансером, а с 2003 года работает в Эстонском драматическом театре. Помимо театральной сцены Тыну играл в телевизионных постановках и фильмах. Например, в 1990 году он сыграл в популярном детском сериале «Пяту».
У Тыну двое сыновей: Каарел и ПяэруОя. Каарел, как и отец, является театральным деятелем и женат на Урсуле Ратасепп, актрисе Городского театра. Однако Пяэру, следуя по стопам отца, вышел на международную арену. Пяэру, который в 2011 году снялся в короткометражном фильме «Второе ограбление пирога» («Teine pirukarööv»), последние десять лет снимался как в фильмах, так и в сериалах. Однако в следующем году Пяэру можно будет увидеть в сериале Netflix «Викинги: Валгалла», который является продолжением популярного сериала «Викинги».
НЕЭМЕ И КРИСТЬЯН ЯРВИ
Любимый дирижер Неэме Ярви начал работать в 1963 году главным дирижером Симфонического оркестра Государственного комитета телевидения и радио Эстонской ССР. Одновременно он был назначен главным дирижером Эстонского театра. Неэме уже был хорошо известен за пределами Эстонии в 1960-х годах, когда он регулярно выступал с Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии и другими российскими оркестрами на территории бывшего Советского Союза и Восточной Европы.
Он вышел на международную музыкальную сцену в 1971 году после победы в Национальной академии искусств Санта-Чечилия в Риме. За этим событием последовали приглашения дирижировать многими элитными оркестрами и известными оперными театрами. В 1980 году Неэме вместе с семьей покинул Эстонию и поселился в США. Маэстро Ярви также является первым приглашенным дирижером Японской филармонии и дирижером Королевского шотландского национального оркестра. Под его руководством выпущено около 500 компакт-дисков.
Эстонский и американский композитор, продюсер и дирижер Кристьян Ярви говорит, что никогда не думал, что будет работать, как его отец. «Я стоял на сцене Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе и помню, как сказал себе: вот и я, делаю то, что никогда не думал, что буду делать, - это и была работа моего отца. Мне тогда было около 27 лет. Это не было осознанным решением, просто одно привело к другому, и все произошло только потому, что я не боялся попробовать то, что делал мой отец », - вспоминает всемирно известный дирижер.
СИЙМ И КАЯ КАЛЛАС
73-летний Сийм Каллас пришел в политику в 1994 году. Однако, еще во времена Эстонской ССР он активно принимал участие в рядах коммунистической партии. В 1995 году его назначали министром иностранных дел Эстонии, а в 2002 году он стал премьер-министром. С 2004 года он был вице-президентом Европейской комиссии в течение десяти лет, а в с 2017 по 2019 он был старейшиной Виймси.
У бывшего премьер-министра двое детей - сын и дочь. Дочь Кая Каллас, 1977 года рождения, пошла по стопам отца и тоже выбрала политическую карьеру. Кая, изучавшая право, пришла в политику в 2010 году и входит в состав Рийгикогу. В начале 2021 года Кая стала первой женщиной-премьер-министром Эстонии.
ИВО И РОБЕРТ ЛИННА
Иво Линна родился в Курессааре и стал известен как солист групп «Апельсин» и «Рок-отель». Увлекался музыкой с детства и начал петь и играть на гитаре пока жил на Курессааре, в ансамбле «Мюстикуд». Затем последовало участие в таких группах, как System и снова Müstikud, только в Тарту. После службы в Советской Армии Иво стал солистом таллинской бар-эстрады, а затем и других шоу-программ. Иво также пел в ансамбле Олава Эхала, в 1975 году - в оркестре Vana Toomas, за всем этим последовали Apelsin и Rock Hotel. Конечно, нельзя не заметить, что в 1996 году он представляла Эстонию на конкурсе песни «Евровидение», исполнив песню «The Voice of the Necklace» вместе с Маарья-Лийс Илус, которая заняла высокое пятое место.
«Первое яркое воспоминание о работе отца напоминает мне концерт в легендарном Горхолле. Я помню, как родители привели меня за кулисы, и я просто смотрел на все это. Помню, мы шли по залу, люди метались взад и вперед, в воздухе витало предконцертное возбуждение. И я помню, как заглянул в раздевалку - все эти костюмы и зеркала в рамах с лампочками. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление, и я до сих пор наслаждаюсь этим. Я чувствую себя там как дома », - говорит Роберт Линна, сын музыканта Иво Линны.
АНДРЕС И ИНДРЕК ТАРАНД
Андрес Таранд, известный как политик, добился больших успехов как в качестве премьер-министра Эстонии, так и в качестве члена Европейского парламента. Помимо политики ему близки география и климатология. У Андреса Таранда два сына: Индрек и Каарел Таранд.
Индрек Таранд пошел по пути своего отца: он политический деятель Эстонии и Евросоюза, государственный служащий и дипломат. В 2011 году Индрек избирадлся на пост президента Эстонии. Он был единственным оппонентом Тоомаса Хендрика Ильвеса, и его кандидатуру выдвинула фракция Центристской партии Рийгикогу. В ходе тайного голосования, проведенного 29 августа 2011 года, он получил 25 голосов в Рийгикогу и не был избран. Ильвес получил 73 голоса и был избран президентом на второй срок. С августа этого года Индрек Таранд занимал дипломатическую должность в Управлении сотрудничества в отделе развития и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел.
МАРТИН ПАРМАС И АМАНДА РЕБЕКА ПАДАР
37-летний Мартин Пармас - эстонский танцор на соревнованиях и девятикратный чемпион Эстонии. Его профессиональная танцевальная карьера началась в 2005 году. Уже через год он участвовал в программе «Танцы со звездами», где его партнершей была певица Герли Падар (сестра Танеля Падара). Они заняли второе место, но нашли друг друга в шоу и до сих пор вместе.
В их семье две дочери, старшая из которых - Аманда Ребека Падар, 2004 года рождения, также является танцовщицей. Аманда Ребека начала участвовать в танцевальных соревнованиях в 2015 году. Девушка уже много лет показывает хорошие результаты в латиноамериканских танцах. Согласно сайту Всемирной федерации танцевального спорта, Аманда Ребека занимает второе место среди молодежи в категории латиноамериканских танцев вместе со своим партнером Робертом Вейдегом.
МАРТ И МАРТИН ХЕЛЬМЕ
Март Хельме, которому в конце октября исполнилось 72 года, занялся политикой в начале 1990-х годов. У него и его жены Хелле-Муника Хельм шестеро детей. Его сын Мартин Хельме работает в политике, как и его отец.
Хотя Мартин Хельме, только недавно занявший пост председателя EKRE после Марта Хельме, в некоторой степени идет по стопам своего отца, именно сын подтолкнул Марта идти в политику.
"Я должен сказать, что именно я втянул моего отца в политику. По стопам отца я шел только в 90-е, когда он работал в МИД-е. Март пришел на дипломатическую службу в начале 1990-х годов и стал послом в 1995 году. Долгое время проработал в качестве посла в Москве. Я был очень впечатлен всем этим, и поэтому решил исследовать, есть ли какая-нибудь работа, которую я мог бы делать для МИД-а", - говорит Мартин.
«Мне удалось устроиться в консульский отдел Министерства иностранных дел в связи с уходом из жизни Мярта Пийскопа. Моей основной задачей было оформлять визы для эстонских дипломатов, когда они выезжают за границу. Чуть позже я поступил в университет и перешел в отдел планирования политики, которым я занимался неполный рабочий день наряду с университетом до его окончания».
Первое воспоминание о политической карьере отца, которое вспоминает Мартин, связано с общим делом. «В 2001 году мы вместе начали предвыборную кампанию Матти Пятса и совершили поездку по всей Эстонии. Это было очень интересное и поучительное время, тогда мы многое узнали о том, как мы вести партию».
МАРТ И МАРКУС ПУМ
Март Поом, получивший известность как вратарь в футболе, родился в Таллинне. С 1992 по 2009 год он был вратарём и капитаном сборной Эстонии по футболу и за это время принял участие в 120 играх. После восстановления независимости Эстонии Поом стал первым эстонцем, подписавшим трудовой договор с клубом высшей лиги Европы, и стал самым известным эстонским футболистом. Март получил международную известность в английской Премьер-лиге, где играл в «Дерби Каунти», «Сандерленд» и «Арсенал». В мае 2007 года он вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом». Март объявил о завершении своей карьеры 2 июня 2009 года и сыграл против Португалии 10 июня 2009 года. В настоящее время он работает тренером вратарей национальной сборной Эстонии по футболу. В семье Марта Поома трое сыновей: Маркус, Андреас и Патрик.
Маркус Поом родился в 1999 году в Дерби, Англия. Выступает за клуб Эстонской Премиальной лиги Tallinn FC Flora. Маркус дебютировал в команде А в товарищеском матче против Финляндии 11 января 2019 года. Он сыграл в 124 матчах и забил 17 голов.
ОТТ И КРИСТИН-АМАНИ КИЙВИКАС
Отт Кийвикас родился в Вильянди и в молодости учился на строителя в профессионально-техническом училище. Бодибилдингом он начал заниматься с 16 лет. Отт, окунувшись в мир бодибилдинга в начале 90-х, принял участие с 1998 по 2010 гг. в более чем 20 титульных соревнованиях. В 2005 году он завоевал серебро в категории до 95 килограммов на чемпионате Европы, а четыре года спустя он также выиграл серебряную медаль в весовой категории до 90 килограммов на Всемирных играх. Он 24 раза становился чемпионом Эстонии, а в 2010 году также стал чемпионом Латвии, передает EE.
Дочь Кристин-Амани Кийвикас, как и ее отец, выбрала карьеру в мире фитнеса. «Первое воспоминание, которое хорошо помню, это когда мы были с моей бабушкой в Вильянди, и мой отец проводил конкурсы в Театре Угала. Не помню, был ли это чемпионат Эстонии или нет, но помню, как я наблюдала, сидя в зале. А потом, когда церемония награждения закончилась, я побежала на сцену, чтобы поздравить отца», - вспоминает Кристин-Амани свое первое воспоминание об отце и своей нынешней работе.
«Поскольку работа стала образом жизни отца, я была привита к этому с детства, но тогда я была еще маленькой, поэтому мало что помню».
Юной девушке было ясно, что она когда-нибудь пойдет по стопам своего отца. «Это было где-то, когда мне было 12-13 лет. Я помню, как твердо сказал маме, что, когда мне будет 16, я тоже хочу участвовать в соревнованиях по бодибилдингу». Она отметила, что именно в это время категория фитнес бикини стала потихоньку становиться популярной: «А мой интерес к ней только рос!»
А вы пошли по стопам своего отца? Пишите свои истории в комментариях!