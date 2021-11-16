«Либо сейчас, либо никогда»: девушки из Таллинна не побоялись коронавируса и открыли цветочную студию в центре города

Floret lillestuudio. ФОТО: Remo Tõnismäe

Мы побывали в гостях у Floret lillestuudio, которую основали две подруги из Таллинна - Алиса Макарикова и Алеся Новикова. Девушки несколько лет занимались онлайн-продажами, но буквально месяц назад они открыли двери своей студии, которая находится в центре города.

Floret lillestuudio. Алеся Новикова и Алиса Макарикова. ФОТО: Remo Tõnismäe

Алиса и Алеся рассказали о том, почему они выбрали именно этот путь и как они развивали свое дело.

Алеся пошла в школу флористики, когда у нее уже был маленький ребенок, а Алиса была беременна. Почему девушки решили идти учиться именно в этот период и почему выбрали именно флористику? По словам Алеси, она работала в офисе, но во время беременности произошел некий переворот сознания и она поняла, что по натуре - творческий человек. Так сложилось, что у ее лучшей подруги были такие же мысли. Алиса согласна с Алесей. Во время беременности она поняла, что цветы ей очень нравятся и она хочет извлечь из этого увлечения что-то большее. Все сошлось, и они поняли, что момент настал и надо идти воплощать свои мечты.

Floret lillestuudio. ФОТО: Remo Tõnismäe

На вопрос о том, сложно ли было совмещать учебу с маленьким ребенком и беременностью, Алеся сказала, что делать что-либо, имея маленьких детей, всегда сложно, но если очень чего-то хочешь, всегда можно найти какой-то вариант, с кем-то договориться, попросить о помощи. Все возможно. Алиса же рассказала, что ей на тот момент было проще, так как ее ребенок еще не появился на свет. Правда, у нее была другая работа, но Алиса брала выходные на время учебы и проблем не возникало.

Сначала увлечение цветами было просто хобби. Во время учебы присматривались, что-то пробовали. Потом знакомые, друзья и родственники просили сделать букеты. А когда уже заканчивали обучение, поняли, что мы пойдем дальше и это только начало,

- сказала Алеся.

Floret lillestuudio. ФОТО: Remo Tõnismäe

Незадолго до получения дипломов мы создали страницу в Instagram и уже понимали точно, что это не закончится получением диплома,

- считает Алиса.

По их словам, сначала было довольно сложно найти клиентов только в социальных сетях. Instagram, по их мнению, огромная медиа-площадка, работа в которой требует постоянного совершенствования. Люди замечают контент, когда он выглядит качественно и красиво, тогда клиентов становится больше, поэтому дополнительная работа над ним того стоит. Помимо этого, жители Эстонии очень долго присматриваются к мастерам и товарам - может пройти полгода или даже год, прежде чем они сделают заказ. В самом начале Алиса и Алеся довольно много вкладывали в закупку цветов для рекламных букетов, не рассчитывая, что их кто-то купит, и практиковались.

Floret lillestuudio. ФОТО: Remo Tõnismäe

То, что люди видят сейчас, - это вершина айсберга, а вся большая работа остается за кадром.

Осознание того, что подруги готовы к открытию студии, пришло постепенно. В какой-то момент они поняли, что переросли онлайн-продажи. Работая дома, нет возможности развиваться, например, ты не можешь закупать много цветов, ведь дома невозможно поставить для них огромный холодильник, держать в доме необходимое количество инвентаря и выделить для этого целое помещение.

Floret lillestuudio. Алеся Новикова и Алиса Макарикова. ФОТО: Remo Tõnismäe

На вопрос о том, не побоялись ли они открывать студию во время очередной волны коронавируса, Алиса сказала:

Страхи, конечно, были, но мы понимали - либо сейчас, либо никогда. Мы все равно развиваем онлайн-продажи - мы живем в такое время, это наша реальность. Конечно, опасения до сих пор есть, но надо пробовать.

Floret lillestuudio. ФОТО: Remo Tõnismäe

По словам Алеси, у них уже появились постоянные клиенты, которые дают небольшую стабильность, и она очень надеется, что таких клиентов появится больше.

В конце нашего разговора Алиса и Алеся рассказали забавную историю, которая случилась с ними как раз во время подготовки к дипломной работе.

Таллиннки также дали всем сомневающимся совет:

Трудности будут всегда, но если вы действительно горите своим делом и вкладываете в него свою душу, люди это обязательно увидят! Если вы хотите начать свой бизнес, но боитесь, попробуйте начать с онлайна - будет не так страшно.