ВИДЕО ⟩ Эстонская звезда сайта для взрослых показала, какие сюрпризы случаются во время съемок

Сандра Роосме, одна из самых успешных звезд OnlyFans в Эстонии, в настоящее время живет в Дубае благодаря своему успеху в социальных сетях. Там она наслаждается солнечной погодой и пляжными развлечениями.

Сандра, за которой наблюдают 151 000 фанатов, не каждый день выбирается на прогулку на яхте. Предположительно, именно во время такой прогулки она хотела снять видео для социальных сетей, что ей не совсем удалось.

«Это случается слишком часто», - написала Сандра со смехом в заголовке своего поста в Instagram. Молодая блондинка рассказала о том, что произошло в конце видео, где ее одежда слегка разлетелась из-за ветра, и в конце концов солнцезащитные очки упали с ее головы.

Elu24 поинтересовался у Сандры, как часто подобные сюрпризы происходит с блогером. «В реальной жизни такие фейлы происходят постоянно, во время съемок чуть реже», - объяснила Сандра.

Помимо пляжных развлечений, Сандра увлекается мотокроссом и признает, что в этом плане случаются и более неожиданные вещи. «В мотокроссе было больше ошибок, но 99 процентов из них не попали на видео или фото».