НАМ И НЕ СНИЛОСЬ! ⟩ Считаем деньги в чужом кармане: сколько КВН приносит Маслякову

В этом ноябре популярная программа КВН отмечает 60-летний юбилей. Игра уже давно вышла за рамки обычного развлекательного проекта и стала настоящей бизнес-империей, приносящей ее создателям ощутимый доход.

Так, по сведениям Telegram-канала «Небожена», создатель КВН Александр Масляков запатентовал авторство и товарный знак КВН на свое имя, благодаря чему он получает от каждой передачи около $400 000.

Каждая команда КВН отчисляет в региональные лиги членские взносы, причем их сумма порой достигает $250 тысяч. Кроме того, один спонсор может перечислить за игру около $20 тысяч.

Одну игру представляют не мене двух спонсоров, а с учетом годового количества игр всего КВН может получить $760 тысяч от богатых покровителей.

Яркие и талантливые игроки КВН, выступающие на гастролях и корпоративах под брендом шоу, платят отчисления от 10% до 20% от своего гонорара.