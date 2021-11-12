НАМ И НЕ СНИЛОСЬ! ⟩ Считаем деньги в чужом кармане: сколько КВН приносит Маслякову
Стало известно, сколько зарабатывает на популярной программе ее ведущий, пишет Topnews.
Стало известно, сколько зарабатывает на популярной программе ее ведущий, пишет Topnews.
Так, по сведениям Telegram-канала «Небожена», создатель КВН Александр Масляков запатентовал авторство и товарный знак КВН на свое имя, благодаря чему он получает от каждой передачи около $400 000.
Каждая команда КВН отчисляет в региональные лиги членские взносы, причем их сумма порой достигает $250 тысяч. Кроме того, один спонсор может перечислить за игру около $20 тысяч.
Одну игру представляют не мене двух спонсоров, а с учетом годового количества игр всего КВН может получить $760 тысяч от богатых покровителей.
Яркие и талантливые игроки КВН, выступающие на гастролях и корпоративах под брендом шоу, платят отчисления от 10% до 20% от своего гонорара.
Таким образом, журналисты сделали вывод о том, что Масляков зарабатывает примерно $5-6 млн в год благодаря своему детищу.