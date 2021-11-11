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ОСТОРОЖНО! ⟩ Колючая проволока на заборах Eesti Raudtee ранит животных

Пострадавшая от колючей проволоки собака ФОТО: Erakogu.

Многие владельцы животных жалуются, что на ограждениях Eesti Raudtee используется острая, как бритва, проволока, подвергающая опасности животных.

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На прошлой неделе Айре (имя изменено) гуляла по улице Техника со своим стаффордширским бультерьером. Вечером было уже достаточно темно и там, куда не доставали лучи уличного освещения, особо ничего не было видно.

Улица Техника в Таллинне проходит параллельно железной дороге, которую ограничивает длинный высокий забор из зеленой сетки. «Мы дошли до этого забора, собака бегала там, писала и обнюхивала. Внезапно она заскулила и резко отпрыгнула от забора», – сказала Айре.

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