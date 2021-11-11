ОСТОРОЖНО! ⟩ Колючая проволока на заборах Eesti Raudtee ранит животных
Многие владельцы животных жалуются, что на ограждениях Eesti Raudtee используется острая, как бритва, проволока, подвергающая опасности животных.
Многие владельцы животных жалуются, что на ограждениях Eesti Raudtee используется острая, как бритва, проволока, подвергающая опасности животных.
На прошлой неделе Айре (имя изменено) гуляла по улице Техника со своим стаффордширским бультерьером. Вечером было уже достаточно темно и там, куда не доставали лучи уличного освещения, особо ничего не было видно.