Мрачная реальность детского дома: самому маленькому ребенку в кресле гинеколога было всего лишь два года

Милые рисунки и добрые руки встречают ребенка в этом детском доме, где живут дети, пострадавшие от сексуального насилия. И стены этого приюта слышали столько душераздирающих историй, что если бы могли говорить, то кричали бы от ужаса, пишет Sõbranna.ee.
Детский дом Департамента социального страхования заработал в 2017 году, и, по словам руководителя приюта Анны Франк, в то время никто не верил, что он продержится долго. Сегодня в Эстонии три таких детских дома: в Таллинне, Тарту и Йыхви. В ближайшие годы должен заработать четвертый в Пярну.
Когда ребенок попадает в детский дом, его встречают сотрудник детского дома и следователь полиции. Ребенку проведут экскурсию по дому и представят всех сотрудников. «Мы стараемся быть максимально открытыми и хотим, чтобы ребенок чувствовал себя здесь в безопасности и комфортно», - говорит Анна журналу Департамента полиции и погранохраны Radar.
Самые популярные комнаты в доме - это, несомненно, игровая и терапевтическая, где ребенок может играть и адаптироваться к жизни. В игровой игрушек очень много - куклы, конструкторы, машинки, мягкие игрушки. Поскольку приюту отдают слишком много игрушек, сотрудники предлагают детям взять одну с собой, когда они покидают детдом. Все хотят забрать с собой деревянную вертушку на колесиках, девочки, конечно же, уносят с собой кукол. По словам руководителя службы, играть с детьми в терапевтическом кабинете утомительно, но в то же время безумно приятно. «Даже если ребенок подвергался жестокому сексуальному насилию, и никто не знает, что с ним или с ней будет в дальнейшем, все равно они играют с чисто детской непосредственностью, и их поведение добавляет энтузиазма и нам», - говорит Анна Франк.
В углу спортзала стоит стул, сильно напоминающий кресло гинеколога, но с той разницей, что он предназначен для людей маленького роста. Здесь осматривают детей и судебно-медицинские эксперты, и гинекологи. Обследование должны проводить оба врача, но, по крайней мере, они присутствуют одновременно, чтобы ребенку не приходилось посещать одного и другого отдельно. Самому младшему ребенку в этой комнате было два года. «На самом деле над младенцами тоже издеваются, просто они пока не умеют говорить», - рассказывает Анна. В среднем в медпункте детского дома проводится одно обследование в месяц.
Интерьер и меблировка этой комнаты сделана с учетом пожеланий детей. По рекомендации воспитанников на потолке (в комнате с гинекологическим креслом) летают нарисованные бабочки, чтобы деткам было на что смотреть во время обследования. По предложению подростков на стенах были размещены вдохновляющие и обнадеживающие цитаты великих людей. По просьбе детей в доме появилсь и музыкальная колонка - для воспроизведения фоновой музыки в моменты тишины.
Как дизайнер Анна продумала все мелочи и делает все, чтобы ребенку было максимально комфортно: «Здесь все должно быть чисто и правильно, но мы по-прежнему стараемся не слишком сильно пахнуть больницей. Мы обогреваем комнату, прежде чем дети входят туда, чтобы им было комфортно раздеваться».
Сотрудник детского дома или следователь полиции организовывают и допросы. В специальной комнате с двумя ярко-желтыми креслами есть фотокамера, которая пугает детей. Когда вы входите в комнату, первое, что вы замечаете, - это большие электронные часы на стене. Именно с помощью этих часов устанавливается первичный контакт с ребенком, а затем начинается разговор. «Раньше дети смотрели в камеру. Теперь ребенок сначала смотрит на часы и видит дату, время, температуру и другие вещи. Тревога при виде камеры до некоторой степени сохраняется, но часы значительно снижают ее», - отмечает Анна.
Ангелика Ваеранд, следователь из Группы по сексуальным преступлениям и защите детей Северной префектуры полиции, которая также опрашивала детей в комнате, сказала, что факт быстрого распространения информации сегодня усиливает опасения детей - они пугаются, что сказанное ими однажды попадет в социальные сети. «Часто детям постарше мне приходится говорить, что эти разговоры не дойдут до TikTok или Youtube, и посторонние лица не увидят их без разрешения», - констатирует она.
В детдоме есть шкаф с куклами с грудью и гениталиями, которые были заказаны у мастера. «Мы используем их, когда ребенок не знает названий половых органов. Например, если ребенок говорит, что ему нужно поиграть с папиным хвостом, он может показать на кукле, где находится этот хвост. Ребенку легче сначала показать определенные вещи на кукле, чем описать их словами», - считает Анна.
Если во время прослушивания ребенка выяснится, что ситуация серьезнее, чем предполагалось изначально, вмешается следователь полиции, который смотрит запись в соседней комнате приюта. «Вот почему хорошо иметь здесь следователя постоянно. Он уже знаком ребенку, к нему больше доверия», - объясняет Анна.
Полицию в этой среде не боятся. В этом доме дети не видят ни полицейской формы, ни полицейских фонариков. «Однажды я сказала ребенку, что я из полиции, он спросил меня, похожа ли я на Маанго и Туви. К счастью, я видела «Офис мести» и знала, что это за персонажи, и я легко смогла продолжить разговор. Но, конечно, добавила, что я умнее Маанго и Туви, - смеется Ангелика.
В стенах детдома много слез. «Чувства в приюте разрешены, и мы полностью поддерживаем их проявление у детей. Но порой нам нужно контролировать свои чувства. Одно дело грусть, но иногда бывает злость на обидчика. Однажды я слушала сексуальные переживания 12-летнего ребенка и должна был подавить удивление и остаться беспристрастной, хотя внутри меня все кипело», - говорит руководитель приюта. Ангелика также признается, что, несмотря на многолетний опыт, ей иногда приходится сдерживаться, чтобы не заплакать вместе с ребенком: «Я должна показать ребенку, что мне можно доверять. В сложных ситуациях просто нужно уметь оставаться вравнодушным, иного выхода нет».
В то же время есть и дети, которые провоцируют, намеренно говорят непристойные вещи, выясняя, до какого предела можно доверять слушателю. «Наша работа - говорить с детьми о сексуальности, и мы должны использовать слова, которые ребенок использует. Так ребенок преодолевает первоначальное напряжение. Дети, воспитанные в приютах, предпочитают говорить непристойности, никто из них не говорит «пенис», а использет матное слово», - приводит пример Анна.
Следователь полиции отмечает, если допрос показывает, что ребенок не может ничего сказать, нужно поощрять детей и подростокв говорить на привычном для них языке. «Я знаю все нецензурные слова и мне часто приходится первой произносить эти слова, потому что иначе дети не поверят, что я знаю такие выражения», - говорит Ангелика.
Для следователей не редкость проводить допросы, играя в «лего» или собирая головоломки. «Игра отвлекает внимание детей от серьезности темы, и в течение этого времени у меня есть возможность задать все вопросы. Во время игры они не думают о том, как правильно ответить, а автоматически отвечают честно и прямо», - объясняет Ангелика.
Опыт также показал, что игрушки не подходят для допроса. «Например, у нас была большая коробка, полная лего, и во время допроса ребенок только копался в коробке в поисках подходящих кубиков, и не сказал ни слова», - вспоминает Ангелика.
Большинство следователей полиции не собираются идти сегодня на работу, чтобы прыгать, ползать или играть в футбол, но следователи по защите детей обычно принимают этот факт во внимание при выборе одежды. «После допроса четырехлетнего мальчика игровая комната выглядела так, как будто тут только что закончилась война. Он ел мелки, а те, кто не ел, бесились на полу, рассыпая меловую пыль по комнате. После этого я тоже была покрыта мелом с головы до ног. Допрос закончился тем, что он прыгнул на диван, взял меня за руки и спросил: почему ты не прыгаешь с нами? Мне пришлось прыгать, я прыгала и одновременно слушала мальчика», - смеется Ангелика.
По-видимому, большинство людей понятия не имеют, каким может быть работа следователя в детском доме. Однако им приходилось ползать по земле во время допроса, играть в прятки или даже смотреть, как ребенок засыпает посреди разговора. «Сделать комнаты с красивыми обоями и комнату, полную игрушек, не составляет труда. Отличие от обычного допроса у нас в том, что мы доброжелательно настроены к детям. Это безопасная среда, в которой мы можем позволить детям быть самими собой. В приюте редко случаются ситуации, когда кто-то говорит, что здесь есть злые люди. Напротив, большинство детей не хотят отсюда уезжать», - подытоживает Анна.
Дружелюбный к ребенку педагог всегда находии способ снова объяснить ребенку элементарные вещи. Например, бывают ситуации, когда необходимо провести повторное собеседование. В начале каждой записи есть обязательный раздел, где следователь должны снова объяснить ребенку, что правда, а что нет, и спросить его или ее имя. «Когда я в очередной раз попросила одного мальчика назвать свое имя, он ответил, что уже говорил. Я серьезно извинилась, мол, я уже стара и память уже не та, что была раньше. Тогда мальчик назвал себя, но смело добавил: запомни наконец!» - замечает Ангелика.
Информация обо всех этих страшных историях доходит до детского дома не только от полиции, но и от службы Детской помощи, куда звонят сами дети, родители, знакомые и соседи. Жестокое обращение стало более широко обсуждаться в обществе, и с годами о насилии над детьми все чаще и чаще говорится в прессе и соцсетях. И полиция, и детский дом всегда поощряют всех говорить о своих подозрениях.
Воспитательница детского сада однажды позвонила в службу поддержки детей и сказала, что около десяти лет назад у нее в группе был маленький мальчик, над которым совершали, как она подозревала, сексуальное насилие, но в то время она не осмелилась сообщить об этом. «Тогда воспитательница поговорила с коллегой, и они решили не вмешиваться в семейное дело. Сердце женщины болело около десяти лет, пока она не сообщила об этом. Проверка имени показала, что это наш нынешний воспитанник», - говорит Анна Франк.
Заглядывая в будущее, Анна надеется, что в следующем году детский дом появится и в Пярну и потом где-нибудь в Центральной Эстонии. Она мечтает, что однажды такой детский дом может стать настоящим частным домом, где все профессионалы смогут работать вместе каждый день и не будут приходить из своих повседневных офисов в индивидуальном порядке. «Когда мы все вместе каждый день, обмен информацией становится лучше, да и дети лучше нас воспринимают», - уверена Анна.
Приют работает год, но Франк то и дело сталкивается с теми, кто вообще не слышал о таком детском доме. «Детский дом - хороший пример того, как мы можем работать вместе, не причиняя ребенку дополнительных травм. Процедуры такие же, неважно, где следователь допрашивает ребенка, здесь или в полиции - работа такая же», - Анна призывает других полицейских обращаться в детский дом, если у них есть какие-либо подозрения относительно ребенка. Ангелика добавляет, что приют - это доброе дело и приводит пример, как после допроса один малыш, рассказавший о сексуальном насилии, напросился к ней в гости.
Что такое детский дом?
Детский дом создан для помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию. Там работают сотрудники детских домов, сотрудники полиции, службы защиты детей, врачи, психологи, сотрудники службы поддержки жертв и другие специалисты. В приюте с ребенком проводят необходимые операции, оценивают состояние его здоровья и определяют дальнейшие действия или необходимость помощи. Это сделано для того, чтобы процесс был максимально удобным для ребенка, подвергшегося насилию, и не создавал дополнительного стресса для жертвы. Приют также занимается с детьми до 14 лет, подвергающимися сексуальному насилию, и случаями ненадлежащего сексуального поведения.
Сотни безутешных детей
• В 2020 году зарегистрировано 479 преступлений на сексуальной почве с несовершеннолетними жертвами.
• Из них 222 - это преступления на сексуальной почве, в том числе 71 случай изнасилования и 48 недобровольных действий сексуального характера.
• Средний возраст ребенка для совершения сексуальных преступлений был 11 лет.
• 88% этих несовершеннолетних составляли девочки и 12% мальчики.
• 77% преступников были знакомы с ребенком, в том числе 46% - члены семьи или родственники.