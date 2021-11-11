Мрачная реальность детского дома: самому маленькому ребенку в кресле гинеколога было всего лишь два года

Для следователей не редкость проводить допросы, играя в «лего» или собирая головоломки. «Игра отвлекает внимание детей от серьезности темы, и в течение этого времени у меня есть возможность задать все вопросы. Во время игры они не думают о том, как правильно ответить, а автоматически отвечают честно и прямо», - объясняет Ангелика.

Опыт также показал, что игрушки не подходят для допроса. «Например, у нас была большая коробка, полная лего, и во время допроса ребенок только копался в коробке в поисках подходящих кубиков, и не сказал ни слова», - вспоминает Ангелика.

Большинство следователей полиции не собираются идти сегодня на работу, чтобы прыгать, ползать или играть в футбол, но следователи по защите детей обычно принимают этот факт во внимание при выборе одежды. «После допроса четырехлетнего мальчика игровая комната выглядела так, как будто тут только что закончилась война. Он ел мелки, а те, кто не ел, бесились на полу, рассыпая меловую пыль по комнате. После этого я тоже была покрыта мелом с головы до ног. Допрос закончился тем, что он прыгнул на диван, взял меня за руки и спросил: почему ты не прыгаешь с нами? Мне пришлось прыгать, я прыгала и одновременно слушала мальчика», - смеется Ангелика.

По-видимому, большинство людей понятия не имеют, каким может быть работа следователя в детском доме. Однако им приходилось ползать по земле во время допроса, играть в прятки или даже смотреть, как ребенок засыпает посреди разговора. «Сделать комнаты с красивыми обоями и комнату, полную игрушек, не составляет труда. Отличие от обычного допроса у нас в том, что мы доброжелательно настроены к детям. Это безопасная среда, в которой мы можем позволить детям быть самими собой. В приюте редко случаются ситуации, когда кто-то говорит, что здесь есть злые люди. Напротив, большинство детей не хотят отсюда уезжать», - подытоживает Анна.

Дружелюбный к ребенку педагог всегда находии способ снова объяснить ребенку элементарные вещи. Например, бывают ситуации, когда необходимо провести повторное собеседование. В начале каждой записи есть обязательный раздел, где следователь должны снова объяснить ребенку, что правда, а что нет, и спросить его или ее имя. «Когда я в очередной раз попросила одного мальчика назвать свое имя, он ответил, что уже говорил. Я серьезно извинилась, мол, я уже стара и память уже не та, что была раньше. Тогда мальчик назвал себя, но смело добавил: запомни наконец!» - замечает Ангелика.