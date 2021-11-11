ПРИЧИНА НЕИЗВЕСТНА ⟩ Умерла известная советская актриса Валентина Малявина
В возрасте 80 лет скончалась актриса Валентина Малявина, пишет Topnews.
В возрасте 80 лет скончалась актриса Валентина Малявина, пишет Topnews.
Как сообщил РИА Новости первый супруг актрисы Александр Збруев, смерть наступила 30 октября, однако причина не называется. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Эту же информацию подтвердили и в Союза кинематографистов России.
В сообщении Малявину называют талантливой актрисой советского кинематографа, которая прожила жизнь полную драматических событий. Наибольшую известно Малявина получили благодаря съемкам в таких лентах как «Утренние поезда», «Подсолнух», «Красная площадь», «Иваново детство», «Портрет Дориана Грея».
Несмотря на большую популярность на заре становления актерской карьеры Малявина столкнулась с трагическими событиями в жизни. У нее умерла при родах дочь от второго супруга, что сказалось на браке. Актриса тут же ушла от Павла Арсенова, продолжив актерскую карьеру. Однако уже в 1978 года миру стал известен громкий скандал со смертью гражданского супруга Малявиной Стаса Жданько. Актер погиб от удара в грудь кухонным ножом. Поначалу следствие признало Малявину невиновной, однако после обращения родственников Жданько актрису осудили, приговорив к реальному сроку в 10 лет.
По факту Малявина отсидела половину срока, попал под всероссийскую амнистию. К слову говоря, вины своей она так и не признала. Однако этот неприглядный факт наложил отпечаток на дальнейшей судьбе актрисы.
Карьера по причине того, что коллеги стали сторониться, завершилась, хотя она старалась вернуться к нормальной жизни. Влюбилась в иконописца Владимира Красницкого. Однако его убили на улице ударом ножа в спину. Малявина последние года жила в пансионате для ветеранов науки РАН, куда нет допуска у посторонних людей. Причем была полностью ослепшая и плохо слышала. Зрение и слух она потеряла, по слухам, после того, как упала и ударилась головой более 20 лет назад.