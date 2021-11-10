Ср, 10.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Что-то не так с лицом: неузнаваемая Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике

Алина Кабаева ФОТО: Скриншот видео Youtube

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева стала обладательницей престижной награды. Звезда российского спорта получила статуэтку Международной федерации кино и телевидения в области спорта Guirlande d’Honneur-2021.

Церемония вручения состоялась накануне в Милане. Guirlande d’Honneur считается "Оскаром" в спортивном мире. На награду претендуют люди из мира спорта, посвятившие свою жизнь продвижению его ценностей. Основной целью фестиваля заявлена популяризация спорта, чем, по мнению жюри, и занимается Алина Кабаева.

Выйдя на сцену для получения награды Алина Кабаева произнесла речь, в которой отметила стремление каждого спортсмена получить максимальный результат, пишет TopNews.ru.

Гимнастка использовать любые возможности для приобщения к спорту других людей.

"И в этом видим свою задачу я и вся моя команда", – сказала Алина Кабаева в Милане.

Как отметили СМИ, появление на церемонии вручения премии стало первым публичным выступлением Алины Кабаевой за долгое время.

Также в Сети появились фотографии с мероприятия. На них спортсменка позирует с наградой.

Для выхода в свет Алина выбрала строгий наряд, дополнив образ нежной укладкой и серьгами с белым жемчугом.

А вот пользователи Сети оказались настроены не так радостно. Многие наблюдательные комментаторы высказали мнение, что с лицом Алины Кабаевой «что-то случилось», пишет Eg.ru. Некоторые и вовсе не узнали прославленную спортсменку. Другие интернет-пользователи высказали предположение, что Алина прибегла к помощи то ли косметологов, то ли пластических хирургов, чтобы выглядеть моложе.

НАВЕРХ
Back