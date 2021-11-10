ДЕВОЧКИ, ДЕРЖИТЕСЬ! ⟩ Горячие австралийские пожарные оголили красивые торсы и снялись с мохнатыми друзьями

Мускулистые мачо демонстрируют накаченные тела, призывая народ к спасению природы и обитателей планеты. Их цель — поспособствовать благу живых существ. Тематический выпуск календаря осуществляется уже 29-й раз.

Горячие австралийские пожарные оголились ради защиты животных ФОТО: www.facebook.com/FirefightersCalendarAustralia

В создании календаря на 2022 год участвуют как старые, так и новые лица. Все они — работники пожарной охраны, которые способны не только подавлять необузданную стихию огня, но и притягивать восхищенные взгляды.

ФОТО: www.facebook.com/FirefightersCalendarAustralia

Вырученные деньги от продажи справочного материала идут на благотворительность. На этот раз покупателям доступны пять форматов издания на тему братьев наших меньших: классический, с кошками, с собаками, с лошадьми, с разными животными.



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Директор Австралийского календаря пожарных Дэвид Роджерс отметил, что в этом году пожертвования будут ориентированы на помощь общественным группам, которые спасают и лечат попавших в беду животных, пишет Dni.ru.

Незаметная работа, которую делают многие из этих добровольческих организаций, просто выдающаяся,

— уточнил руководитель.

Горячие австралийские пожарные оголились ради защиты животных ФОТО: www.facebook.com/FirefightersCalendarAustralia

Организаторы издания отмечают, что создание календаря не всегда проходит гладко. Для работы над справочным материалом намеренно подбирают лучших пожарных. К животным тоже высокие требования — они должны хорошо вести себя на фотосессиях и съемках рекламных видеороликов.