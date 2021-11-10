«Возвышай Латвию языком…»: рижская госдума поздравляет граждан со скорым Днем независимости

««Возвышай Латвию языком…» Такие поздравительные открытки на русском языке предлагала рассылать Рижская дума. Мне кажется, это просто прекрасно. Повеяло чем-то из серии книг про солдата Швейка. ... «Употреблять алкоголь — низменный материализм, а жить следует жизнью духовной», - говорил фельдкурат Отто Кац», - пишет в Facebook бывший мэр Риги Нил Ушаков.

«Работайте ртом, короче, и оно встанет - достоинство это», - пишет эстонский фотограф Марек Паю.

«Довольно эротичненько звучит призыв», - написала одна из комментаторов.

«Там написано было «песнями» вроде... Вчера видела этот плакат. Два раза глаза протерла... Он выглядит, как из другой эпохи», - написала другая.