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«Возвышай Латвию языком…»: рижская госдума поздравляет граждан со скорым Днем независимости

ФОТО: Facebook

Перед Днем независимости Латвии, который будет 18 ноября, Рижская госдума создала плакат, призывающий «Возвышать Латвию языком», что вызвало недоумение у граждан, и не только.

««Возвышай Латвию языком…» Такие поздравительные открытки на русском языке предлагала рассылать Рижская дума. Мне кажется, это просто прекрасно. Повеяло чем-то из серии книг про солдата Швейка. ... «Употреблять алкоголь — низменный материализм, а жить следует жизнью духовной», - говорил фельдкурат Отто Кац», - пишет в Facebook бывший мэр Риги Нил Ушаков.

«Работайте ртом, короче, и оно встанет - достоинство это», - пишет эстонский фотограф Марек Паю.

«Довольно эротичненько звучит призыв», - написала одна из комментаторов.

«Там написано было «песнями» вроде... Вчера видела этот плакат. Два раза глаза протерла... Он выглядит, как из другой эпохи», - написала другая.

Что же хотела сказать рижская госдума — что надо учить латышский и прославлять его за пределами страны, или это отсылка к Поющей революции? Как вы считаете?

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