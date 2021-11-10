МИЛОТА ⟩ Март Хельме признался, как бы его звали, родись он девочкой

Бывший министр внутренних дел вспомнил детство и празднование Дня святого Мартина. «Мы покрывались копотью и изображали домовых», - вспоминает со смехом Хельме. "В наши дни Хеллоуин взял верх над традиционными праздниками. Таково культурное развитие в наши дни, это смешение разных традиций», - говорит Хельме, который считает, что цель обоих обычаев одна и та же - получить конфеты.

Но как глава клана Хельме получил такое имя? "Моя мать говорила, что когда она начала ожидать ребенка, она решила, если родится девочка, то это будет Мари, а если мальчик, то Март. Почему Март? Специального объяснения этому не было, просто красивое эстонское имя", - рассказал Март Хельме историю своего имени. Как историк, он, конечно, добавил, что имя Март происходит от имени Мартин, имени с давней историей, восходящей к античности.

Чем длиннее имя, тем чаще дают прозвища. Хотя Март - относительно короткое имя, у политика когда-то было домашнее прозвище - Нунну. «Когда я был маленьким, я не был Март, я был Нунну (милашка)», - вспоминает Хельме. «Но оно исчезло довольно скоро, еще до того, как пошел в школу, где-то в пятилетнем возрасте я уже перестал быть Нунну, и стал Мартом».