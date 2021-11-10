Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака

Овен

В течение дня у вас появится подходящее настроение для того, чтобы взять последнюю из намеченных на ближайшее время вершин, преодолеть последнюю трудность. Не проводите этот день в бездействии, несмотря на то, что все основные направления уже проработаны и освоены. Вы можете испытать порыв великодушия, щедрости, или желание изменить что-то в домашней обстановке, собственных привычках. Мужчины, стремящиеся завоевать сердце и руку любимой женщины, способны на яркий, впечатляющий поступок - например, на противодействие традиционным авторитетным мнениям и фигурам.

Телец

В уединении вам предстоит духовная или нравственная борьба. Вам придется скрыть свои единоличные потребности или заняться их удовлетворением втайне от других, чтобы не вызвать нареканий со стороны представителей закона, носителей авторитета, власти. Те, кто занят изучением практических дисциплин, экономики, юриспруденции, могут испытать сильный интерес к конкретному вопросу, предмету, теме, или к новому материалу. В законотворческих или судебных процессах появится необходимость рассмотреть скрытый, но важный аспект, собрать курьезные, неочевидные сведения и мнения.

Близнецы

Вы будете активны в открытии или освоении нового. Вам будет легче, чем всегда, пойти на какую-либо авантюру - например, решиться на рискованную и необычную финансовую операцию, не моргнув глазом. Несмотря на многочисленные возможности поживиться интересной информацией, старайтесь не разбрасываться. Если вы сумеете сконцентрировать свою волю и умения на достижении важной цели, то преодолеете существенное препятствие, выиграете в трудной или опасной ситуации. Лишь от вас зависит, завоюете ли вы уважение своего партнера, учителя, покровителя, или подорвете его своим легкомыслием.

Рак

Ваша целеустремленность может вызвать осуждение партнера или, как минимум, доставить ему некоторые неудобства. В нетерпении получить желаемое, вы способны противоречить собственным же утверждениям, обещаниям и принципам. Чтобы рисковать доверием других людей, у вас должно быть веское основание. Иначе, пытаясь сделать как лучше, в итоге вы навлечете на себя возмущение тех, кто на вас надеялся, был уверен в вашей надежности, практичности, предсказуемости. Таким веским основанием может стать развитие собственного бизнеса, карьерный или личностный рост, благие намерения в отношении близких.

Лев

Благоприятный день для расширения и обновления своих возможностей. Но за улучшение, которое кажется вам естественным, полагающимся вам по праву, все же придется заплатить более высокой, чем обычно, отдачей энергии. Вы можете заложить хорошую основу для быстрого профессионального роста. Также это неплохое время для того, чтобы ознакомиться с новыми почетными обязанностями, статусом, освоиться с ролью учителя, духовного или интеллектуального лидера. Чем больше требований вы предъявите себе сами, презрев неудобства и материальный комфорт, тем большего, в итоге, добьетесь.

Дева