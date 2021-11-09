Был ли секс между дочерью Маши Распутиной и ее братом. Итог проверки на детекторе лжи

Мария Захарова утверждает, что 42-летний Роман проявляет к ней совсем не родственные чувства и даже предлагал... интимную близость. Кроме того, он совершал в отношении нее развратные действия, которые ей были не приятны. Девушка пришла в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы найти защиту, но встретила только агрессию со стороны брата. Он схватил ее за волосы, оттаскал и несколько раз ударил, пишет Starhit.ru.

История наделала много шума. Из-за скандала главе семьи, гражданскому супругу Маши Распутиной — Виктору Захарову стало плохо, он попал в больницу. Девушка же отправилась в полицию, чтобы засвидетельствовать побои и написать заявление.

В итоге через несколько дней, когда страсти улеглись, Маша и Роман согласились вновь встретиться в студии. Условием Марии было наличие двоих охранников. «Потому что Роман неадекватный, его запирать надо», — негодовала она. До съемок оба прошли через детектор лжи, ответив на ряд вопросов. В том числе их спросили, была ли между ними интимная близость и какие чувства они испытывают друг к другу.