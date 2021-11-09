ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Белорусская группа, которая собирает миллионы просмотров в TikTok, выступила в Таллинне

Группа Molchat Doma была образована в 2017 году в Минске, Беларусь. У них десятки миллионов просмотров на YouTube, известность на TikTok и десятки тысяч проданных пластинок.

На сегодняшний день группа выпустила три альбома. Их самый известный второй альбом «Этажи» вышел в 2018 году. Невероятный успех настиг видео на трек «Судно» с того же альбома в апреле 2020 года в TikTok и до сих пор не утихает на потоковых платформах. Хотя песни написаны на родном языке музыкантов, публика воспринимает их с теплотой, будь то концерт в Лондоне, Варшаве, Хельсинки, Белграде или Берлине.