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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Белорусская группа, которая собирает миллионы просмотров в TikTok, выступила в Таллинне

Группа Molchat Doma, которая произвела настоящий фурор в TikTok, в понедельник дала концерт в Таллинне. Смотри галерею Elu24, где видно, как люди выстраивались в очередь за дверью и что творилось в Helitehas!

Группа Molchat Doma была образована в 2017 году в Минске, Беларусь. У них десятки миллионов просмотров на YouTube, известность на TikTok и десятки тысяч проданных пластинок.

На сегодняшний день группа выпустила три альбома. Их самый известный второй альбом «Этажи» вышел в 2018 году. Невероятный успех настиг видео на трек «Судно» с того же альбома в апреле 2020 года в TikTok и до сих пор не утихает на потоковых платформах. Хотя песни написаны на родном языке музыкантов, публика воспринимает их с теплотой, будь то концерт в Лондоне, Варшаве, Хельсинки, Белграде или Берлине.

Всемирно известный трек группы «Судно» часто используется на платформе TikTok, чтобы романтизировать жизнь в посткоммунистических странах. Музыкальный сайт Pitchfork даже пишет, что трек «заставляет людей в TikTok хотеть, чтобы они жили в России».

@fevralev31

Видео не закончено меня депортировали из России 🇷🇺

♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma
@leonverdinsky

Saint Petersburg ##russia ##Россия ##foryou

♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma

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