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УМЕЛЫЕ РУЧКИ ⟩ В Эстонии женщинам предлагают самим делать тест, с которым справится лишь гинеколог

На приеме у гинеколога. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Набор юного гинеколога или гинекологини эстонская Больничная касса рассылает женщинам, чьи года рождения подпадают под обязательное обследование на выявление вируса, который может провоцировать возникновение рака шейки матки. Предлагает сделать скрининговый тест самостоятельно и в домашних условиях. А полученный образец отослать в лабораторию в приложенном конверте.

В наборе есть все необходимое, главное - подробная инструкция, где расписана последовательность действий.

Квинтип – способ самостоятельного взятия пробы на ВПЧ (вирус папилломы человека), новый и эффективный метод привлечения женщин к тестированию. ФОТО: Лиана Турпакова
В комплект (кроме инструкции) входят: пластиковые аппликатор и пробирка, конверт для упаковки пробы для отправки в лабораторию. При помощи аппликатора производится взятие образца влагалищной секреции. После этого кончик аппликатора помещается в пробирку и отправляется в лабораторию для анализа. ФОТО: Лиана Турпакова
Просто, как ввести тампон ФОТО: Промо

Возможно, кто-то наберется смелости и решит поиграть в гинеколога, кто-то, как моя приятельница, попросит помощи подруги. Обычно данное обследование проводит гинеколог, но, видимо, в наше нелегкое время профессиональным медиком должен быть каждый.

Оказывается, этот безопасный и точный метод уже несколько лет работает в Европе, а придуман был в Швеции. Методика самозабора материала, которое проводится не врачом, а самой женщиной, является важным достижением медицины, как написано в рекламных текстах. В Эстонии появление таких тестов датируется еще прошлым годом.

По данным сайта hpvinfo.ru, с одной стороны, домашние тесты смогут выявить раковое заболевание на ранних стадиях у гораздо большего числа женщин, чем такие же, но проводимые в медицинских учреждениях. С другой стороны, «при проведении домашнего теста также существует высокий риск ложных результатов». Но все данные говорят о том, что тест на ВПЧ в домашних условиях может уменьшить риск рака.

Метод скрининга: цитологическое исследование мазка из шейки матки (традиционная и жидкостная цитология). Окраска по методу Папаниколау (Пап-тест). Интервал: 1 раз в 4 года. Целевая группа: женщины в возрасте 30-70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака шейки матки.

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КТО УЖЕ ДЕЛАЛ ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

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