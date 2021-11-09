УМЕЛЫЕ РУЧКИ ⟩ Как это работает: Больничная касса предлагает женщинам делать тесты на выявление вируса, который может привести к раку шейки матки, самим дома

В наборе есть все необходимое, главное - подробная инструкция, где расписана последовательность действий.

Квинтип – способ самостоятельного взятия пробы на ВПЧ (вирус папилломы человека), новый и эффективный метод привлечения женщин к тестированию. ФОТО: Лиана Турпакова

В комплект (кроме инструкции) входят: пластиковые аппликатор и пробирка, конверт для упаковки пробы для отправки в лабораторию. При помощи аппликатора производится взятие образца влагалищной секреции. После этого кончик аппликатора помещается в пробирку и отправляется в лабораторию для анализа. ФОТО: Лиана Турпакова

Просто, как ввести тампон ФОТО: Промо

Возможно, кто-то наберется смелости и решит поиграть в гинеколога, кто-то, как моя приятельница, попросит помощи подруги. Обычно данное обследование проводит гинеколог, но, видимо, в наше нелегкое время профессиональным медиком должен быть каждый.

Оказывается, этот безопасный и точный метод уже несколько лет работает в Европе, а придуман был в Швеции. Методика самозабора материала, которое проводится не врачом, а самой женщиной, является важным достижением медицины, как написано в рекламных текстах. В Эстонии появление таких тестов датируется еще прошлым годом.

По данным сайта hpvinfo.ru, с одной стороны, домашние тесты смогут выявить раковое заболевание на ранних стадиях у гораздо большего числа женщин, чем такие же, но проводимые в медицинских учреждениях. С другой стороны, «при проведении домашнего теста также существует высокий риск ложных результатов». Но все данные говорят о том, что тест на ВПЧ в домашних условиях может уменьшить риск рака.

Метод скрининга: цитологическое исследование мазка из шейки матки (традиционная и жидкостная цитология). Окраска по методу Папаниколау (Пап-тест). Интервал: 1 раз в 4 года. Целевая группа: женщины в возрасте 30-70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака шейки матки.