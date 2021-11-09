УМЕЛЫЕ РУЧКИ ⟩ Как это работает: Больничная касса предлагает женщинам делать тесты на выявление рака шейки матки самим дома

Набор юного гинеколога или гинекологини эстонская Больничная касса рассылает женщинам, чьи года рождения подпадают под обязательное обследование на выявление рака шейки матки. И предлагает сделать скрининговый тест самостоятельно и в домашних условиях. А полученный образец отослать в лабораторию в приложенном конверте.
В наборе есть все необходимое, главное - подробная инструкция, где расписана последовательность действий.
Возможно, кто-то наберется смелости и решит поиграть в гинеколога, кто-то, как моя притяельница, попросит помощи подруги. Обычно данное обследование проводит гинеколог, но, видимо, в наше нелегкое время профессиональным медиком должен быть каждый.
Оказывается, этот безопасный и точный метод уже несколько лет работает в Европе, а придуман был в Швеции. Методика самозабора материала, которое проводится не врачом, а самой женщиной, является важным достижением медицины, как написано в рекламных текстах. В Эстонии появление таких тестов датируется еще прошлым годом.
По данным сайта hpvinfo.ru, с одной стороны, домашние тесты смогут выявить раковое заболевание на ранних стадиях у гораздо большего числа женщин, чем такие же, но проводимые в медицинских учреждениях. С другой стороны, «при проведении домашнего теста также существует высокий риск ложных результатов». Но все данные говорят о том, что тест на ВПЧ в домашних условиях может уменьшить риск рака.
Метод скрининга: цитологическое исследование мазка из шейки матки (традиционная и жидкостная цитология). Окраска по методу Папаниколау (Пап-тест). Интервал: 1 раз в 4 года. Целевая группа: женщины в возрасте 30-70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака шейки матки.