ЧТО БЫ КУПИЛИ ВЫ? ⟩ Куклы вуду за 350 евро и камни для похудения: что продает эстонская ведьма Мэрилин Керро в своем магазине

Магазин Керро находится по адресу Розени, 9, в модном квартале Ротерманна ФОТО: limon.ee

В широком ассортименте в магазине представленны различные кристаллы — полудрагоценные камни, которые помогают справиться с недугами и проблемами. Так, например, кристаллы могут помочь в учебе, достичь успехов на работе, раскрыть любовные чакры или улучшить здоровье. В магазине можно найти малахит, различные вида кварца, цитрин, пирит, авантюрин, содалит, лазурит и другие камни, способные изменить жизнь к лучшему.

Кристаллы могут принести удачу и везение, а еще могут избавить вас от болей и помочь найти свою любовь. ФОТО: limon.ee

Стоимость чудодейственных камней начинается от трех евро. Кроме того, можно сразу приобрести целый набор волшебных камешков за 23.99 евро, который решит проблемы с излишним весом. Если же вы долго не можете продать надоевшую недвижимость, то вам поможет набор камней за 30 евро.

Как посоветовала продавец, камни надо носить близко к телу, тогда они будут отлично работать. Камушек можно спрятать в лифчик или повесить на шею или на руку в качестве украшения. Браслеты на руку стоят в среднем около 20 евро, зависит от вида дивного камня. Украшение на шею можно приобрести и за 15, и за 55 евро.

Магазин Мэрилин Керро окутан дымкой и благоухает пряностями ФОТО: limon.ee

Для фанатов благовоний Мэрилин Керро предлагает попробовать поджигать шалфей и палочки сандалового дерева - они не только придадут помещению тягучий пряный запах, но и якобы почистят ауру.

Шалфей и сандал для окуривания помещений ФОТО: limon.ee

Особо смелые, кто верит в магию и привороты, могут за 25 евро купить ритуальный набор для успеха в любви. Как-то дешево, вам не кажется?

Налетай, народ! Вот наборы ритаульных свечей по доступным ценам ФОТО: limon.ee

Но самое интересное в магазине — это куклы вуду, цена которых колеблется в диапазоне 150-350 евро. Трогать их в магазине категорически нельзя! Важно также знать, что куклу вуду нельзя использовать для нанесения вреда кому-то, она предназначена лишь для улучшения собственной жизни.