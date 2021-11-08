СМОТРИ ⟩ В проморолик о вакцинации добавили горячего секса: «Это Спутник»

Компонент настолько впечатлил героиню, что она предложила своему парню попробовать ревакцинацию «Спутником Лайт». На это обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик», сообщает портал Sostav.ru.



Проморолик снят в стиле типичной рекламы презервативов — в финале видео появляется сообщение о преимуществах обновлённой, «теперь и однокомпонентной», версии «Спутник Лайт». Интересно, что горячий креатив появился на фоне слухов о планах Кремля разработать новую кампанию продвижения вакцинации — в аппарате президента признали провальной стратегию запугивания в продвижении массовой вакцинации. Также сегодня стало известно, что Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал «спутник» словом 2021 года.