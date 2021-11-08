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ЭСТОНСКАЯ КРОНА ⟩ Сотрудник банка рассказал о забавном случае: женщина проглотила все семейные сбережения, но деньги не испортились

Купюра в 500 крон ФОТО: Sander Ilvest

Райт Роосвеэ (63), руководитель кассы и инфраструктуры Банка Эстонии, пришел на программу ETV «Утро с Ану». В телепередаче говорилось об использовании наличных денег и их будущем, а также об одном трагикомическом случае, который случился в кроновую эпоху.

Начальник отдела наличных денег и инфраструктуры банка Eesti Pank Райт Роосвеэ заявил в программе «Утро с Ану», что наличные деньги постепенно вымрут. «Использование наличных денег в розничной торговле сокращается, сокращается очень медленными темпами, но последние десять лет мы постоянно наблюдаем за ситуацией», - сказал он.

Однако Роосвеэ отметил интересный факт: оказывается, количество наличных денег в обращении постоянно растет. «Это очень сложно объяснить. Денег больше не становится, очевидно, люди откладывают. После последнего крупного экономического кризиса люди откладывают наличку».

Райт Роосвеэ ФОТО: Kuvatõmmis «Hommik Anuga» saatest/ERR

По словам Роосвее, наличные деньги исчезнут незаметно. «Наличка находится на завершающей стадии своего естественного развития, и я не знаю, когда это произойдет, но я глубоко убежден, что я могу не увидеть этого момента, но вы, конечно, застанете», - отметил он.

Специалист дает наличным деньгам еще 20 лет жизни.

В шоу также говорилось о том, насколько небрежно относятся эстонцы к наличным деньгам. Роосвеэ вспомнил случай из эпохи крон. «Сложилась трагическая и комичная ситуация. Одна пара принесла нам некоторое количество 500-кроновых купюр. По воспоминаниям, их было 16, и выглядели они очень странно», - вспоминает Роосвеэ.

«Купюры были сильно повреждены и явно имели следы кислой среды. Мы долго разговаривали с парой, чтобы узнать происхождение денег, - вспоминает Роосвеэ. - Женщина заплакала и призналась, что во время ссоры проглотила все сбережения».

«Но наличные деньги относительно износостойкие, и это почти стопроцентный хлопок, а не бумага, - говорит Роосвеэ. - Я не медик, но пищеварительная система человека очень мощная. Мы очистили деньги и вернули паре».

А однажды два друга сильно поссорились из-за пропажи кошелька, который спустя несколько лет был найден в логове енота.

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