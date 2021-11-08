ЭСТОНСКАЯ КРОНА ⟩ Сотрудник банка рассказал о забавном случае: женщина проглотила все семейные сбережения, но деньги не испортились

Райт Роосвеэ (63), руководитель кассы и инфраструктуры Банка Эстонии, пришел на программу ETV «Утро с Ану». В телепередаче говорилось об использовании наличных денег и их будущем, а также об одном трагикомическом случае, который случился в кроновую эпоху.
Начальник отдела наличных денег и инфраструктуры банка Eesti Pank Райт Роосвеэ заявил в программе «Утро с Ану», что наличные деньги постепенно вымрут. «Использование наличных денег в розничной торговле сокращается, сокращается очень медленными темпами, но последние десять лет мы постоянно наблюдаем за ситуацией», - сказал он.
Однако Роосвеэ отметил интересный факт: оказывается, количество наличных денег в обращении постоянно растет. «Это очень сложно объяснить. Денег больше не становится, очевидно, люди откладывают. После последнего крупного экономического кризиса люди откладывают наличку».
По словам Роосвее, наличные деньги исчезнут незаметно. «Наличка находится на завершающей стадии своего естественного развития, и я не знаю, когда это произойдет, но я глубоко убежден, что я могу не увидеть этого момента, но вы, конечно, застанете», - отметил он.
Специалист дает наличным деньгам еще 20 лет жизни.
В шоу также говорилось о том, насколько небрежно относятся эстонцы к наличным деньгам. Роосвеэ вспомнил случай из эпохи крон. «Сложилась трагическая и комичная ситуация. Одна пара принесла нам некоторое количество 500-кроновых купюр. По воспоминаниям, их было 16, и выглядели они очень странно», - вспоминает Роосвеэ.
«Купюры были сильно повреждены и явно имели следы кислой среды. Мы долго разговаривали с парой, чтобы узнать происхождение денег, - вспоминает Роосвеэ. - Женщина заплакала и призналась, что во время ссоры проглотила все сбережения».
«Но наличные деньги относительно износостойкие, и это почти стопроцентный хлопок, а не бумага, - говорит Роосвеэ. - Я не медик, но пищеварительная система человека очень мощная. Мы очистили деньги и вернули паре».
А однажды два друга сильно поссорились из-за пропажи кошелька, который спустя несколько лет был найден в логове енота.