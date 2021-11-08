Сотрудник банка о случае во времена крон: женщина проглотила все семейные сбережения

Райт Роосвеэ (63), руководитель кассы и инфраструктуры Банка Эстонии, посетил программу ETV «Утро с Ану». В программе говорилось об использовании наличных денег и их будущем, а также об одном трагикомическом случае времен использования крон.
Начальник отдела наличных денег и инфраструктуры банка Eesti Pank Райт Роосвеэ заявил в программе «Утро с Ану», что наличные деньги постепенно вымрут. «Использование наличных денег в розничной торговле сокращается, сокращается очень медленными темпами, но последние десять лет за ним постоянно ведется наблюдение», - сказал он.
Однако Роосвеэ указал на интересный факт, что количество наличных денег в обращении постоянно растет. «Это очень сложно объяснить. Денег больше не становится, очевидно, люди откладывают. После последнего крупного экономического кризиса люди откладывают наличку».
По словам Роосвее, наличные деньги незаметно исчезнут. «Наличка находится на завершающей стадии своего естественного развития, и я не знаю, когда это произойдет, но я глубоко убежден, что я могу не увидеть этого момента, но вы, конечно, застанете», - отметил он.
Мужчина дает наличным деньгам еще 20 лет.
В шоу также говорилось о том, насколько небрежно относятся эстонцы к наличным деньгам. Роосвеэ вспомнил случай из эпохи крон. «Сложилась трагическая и комичная ситуация. Одна пара обратилась к нам с большим количеством 500-кроновых купюр. По воспоминаниям, их было около 16, и выглядели они очень странно», - вспоминает Роосвеэ.
«Они были сильно повреждены и явно имели следы кислой среды. Мы долго с ними разговаривали, чтобы узнать их происхождение», - комментирует Роосвеэ. «Женщина заплакала и призналась, что во время ссоры проглотила все сбережения».
«Но наличные деньги относительно износостойкие, и это почти стопроцентный хлопок, а не бумага», - пояснил Роосви. «Я не медик, но пищеварительная система человека очень мощная. Мы очистили деньги и вернули паре».
А однажды два друга сильно поссорились из-за пропажи кошелька, который спустя несколько лет был найдет в логове енота.