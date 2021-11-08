Сотрудник банка о случае во времена крон: женщина проглотила все семейные сбережения

Начальник отдела наличных денег и инфраструктуры банка Eesti Pank Райт Роосвеэ заявил в программе «Утро с Ану», что наличные деньги постепенно вымрут. «Использование наличных денег в розничной торговле сокращается, сокращается очень медленными темпами, но последние десять лет за ним постоянно ведется наблюдение», - сказал он.

Однако Роосвеэ указал на интересный факт, что количество наличных денег в обращении постоянно растет. «Это очень сложно объяснить. Денег больше не становится, очевидно, люди откладывают. После последнего крупного экономического кризиса люди откладывают наличку».

Райт Роосвеэ ФОТО: Kuvatõmmis «Hommik Anuga» saatest/ERR

По словам Роосвее, наличные деньги незаметно исчезнут. «Наличка находится на завершающей стадии своего естественного развития, и я не знаю, когда это произойдет, но я глубоко убежден, что я могу не увидеть этого момента, но вы, конечно, застанете», - отметил он.

Мужчина дает наличным деньгам еще 20 лет.

В шоу также говорилось о том, насколько небрежно относятся эстонцы к наличным деньгам. Роосвеэ вспомнил случай из эпохи крон. «Сложилась трагическая и комичная ситуация. Одна пара обратилась к нам с большим количеством 500-кроновых купюр. По воспоминаниям, их было около 16, и выглядели они очень странно», - вспоминает Роосвеэ.

«Они были сильно повреждены и явно имели следы кислой среды. Мы долго с ними разговаривали, чтобы узнать их происхождение», - комментирует Роосвеэ. «Женщина заплакала и призналась, что во время ссоры проглотила все сбережения».

«Но наличные деньги относительно износостойкие, и это почти стопроцентный хлопок, а не бумага», - пояснил Роосви. «Я не медик, но пищеварительная система человека очень мощная. Мы очистили деньги и вернули паре».